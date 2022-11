By

A Frigento, in provincia di Avellino, un’auto è finita fuori strada e due persone sono rimaste incastrate fra le lamiere.

Dopo diverso tempo di lavoro i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarli dall’auto completamente distrutta, affidandoli ai soccorritori per il trasporto in ospedale.

Incidente a Frigento

Nella frazione avellinese di Frigento si è verificato un incidente stradale dalle cause ancora poco chiare.

Una vettura si è ribaltata dopo essere finita fuori strada, probabilmente a causa dell’alta velocità. All’interno c’erano due persone, rimaste gravemente ferite e incastrate fra le lamiere.

Subito sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, allertati insieme alle autorità e ai soccorsi, dagli altri automobilisti che hanno assistito a quanto accaduto.

La zona dell’impatto si trova precisamente in contrada Pila Ai Piani, sulla Strada Provinciale 38 e nel sinistro è coinvolta una sola vettura.

Le indagini

L’impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri e ora i Carabinieri di Grottaminarda stanno lavorando per capire quali possano essere le cause.

Si pensa, come dicevamo prima, a una velocità di percorrenza elevata che possa aver fatto perdere al conducente il controllo del mezzo, tuttavia le indagini sono solo all’inizio e tutto è ancora in fase di accertamento.

Non si escludono altre piste ma per avere un quadro completo è in corso l’ascolto dei diversi testimoni e si cercano eventuali telecamere di zona che possano aver ripreso la scena.

I primi dettagli parlano di una vettura che improvvisamente è finita fuori strada e si è ribaltata, terminando la folle corsa contro un palo di cemento della corrente elettrica.

Un impatto terribile che poteva avere un epilogo ben più tragico.

I feriti

A bordo dell’Opel scura c’erano due persone di cui l’identità non è stata resa nota. Si tratta di un ragazzo di 19 anni originario di Ariano Irpino e un uomo di 51 anni di Grottaminarda, rimasti entrambi incastrati fra le lamiere accartocciate del veicolo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i paramedici hanno estratto, non con poche difficoltà, i due uomini per poi trasportarli in codice rosso presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Inizialmente la destinazione era il più vicino nosocomio di Ariano Irpino ma viste la gravi condizioni si è deciso per il trasferimento nella struttura di Avellino, dove i medici mantengono il riservo sulle condizioni degli uomini.

Sembra che le condizioni non siano gravi ma la prognosi rimane riservata e le vittime sono sotto costante osservazione.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e dopo diverse ore di lavoro, l’area, che inizialmente era stata chiusa per consentire i rilievi di rito, è stata riaperta al traffico.