Questo dicembre si torna su Pandora, il pianeta creato da James Cameron che torna dopo oltre un decennio con Avatar: la via dell’acqua, sequel attesissimo. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di andare al cinema.

Domani, 14 dicembre, arriva al cinema dopo tantissima attesa il sequel di Avatar del 2009, intitolato Avatar: la via dell’acqua, diretto da James Cameron.

I fan delle avventure di Pandora vedranno finalmente il risultato di tanto lavoro da parte del regista e della sua troupe. Ecco tutto quello che sappiamo su uno dei film più attesi dell’anno.

Avatar: la via dell’acqua: cast e curiosità sul film

Questo dicembre gli amanti del cinema attendono Avatar: la via dell’acqua, che come abbiamo detto è il sequel della pellicola fantascientifica firmata da James Cameron, che uscì nelle sale nel 2009.

La storia di Pandora, questo pianeta fantastico popolato dai Na’vi, un popolo indigeno con capacità che vanno oltre l’essere umano, ha appassionato milioni di spettatori.

Cameron è riuscito davvero a creare un evento cinematografico, con un film che nel 2009 rivoluzionò il modo di fare cinema: girato tutto con una tecnologia 3D, fu il primo film che arrivò nelle sale con questi effetti speciali, ottenendo un risultato oltre le aspettative.

Il film è stato campione d’incassi all’epoca, con un cast composto da Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver.

Ora, le aspettative sono molto alte: i fan si aspettano da Avatar: la via dell’acqua lo stesso successo, se non di più, viste le tecniche avanzate che in questi anni il cinema ha raggiunto.

Il sequel sarà incentrato sui personaggi principali, ovvero Jake Sully, diventato un Na’vi al 100%, e su Neytiri, sua compagna. Insieme, saranno protagonisti di una nuovissima avventura, diventati genitori e pronti a difendere la loro famiglia.

Oltre a Worthington e Zoe Saldana, nel cast ci sono delle aggiunte molto importanti, a partire da Kate Winslet, che torna a lavorare su un set di Cameron dopo Titanic.

Inoltre, ci saranno anche Cliff Curtis, Joel David Moore, Michelle Yeoh e Edie Falco, tra gli altri.

Avatar: la via dell’acqua, secondo le fonti di produzione, è una delle produzioni cinematografiche più costose di tutti i tempi, con 250 milioni di dollari spesi per realizzarlo. Ecco perché le aspettative sono davvero alte.

La trama del sequel, da domani al cinema

James Cameron ha lavorato tantissimo ad ogni piccolo dettaglio di Avatar: la via dell’acqua, che a quanto pare durerà più di tre ore, un tempo perfetto per immergersi in un altro mondo completamente.

Cameron è stato affiancato nella scrittura del sequel dallo sceneggiatore Josh Friedman, mentre con lui Jon Landau è ancora una volta produttore.

Il sequel di Avatar è ambientato dieci anni dopo più o meno la fine del primo capitolo, con Jake e Neytiri che hanno formato una famiglia. Ora hanno dei figli e la loro relazione è il focus della storia.

Ovviamente, sarà anche questa una vicenda avventurosa, in un mondo dove la guerra e le battaglie non sono finite.

I protagonisti, infatti, dovranno proteggersi a vicenda da un pericolo imminente, fuggendo dalla propria casa.

James Cameron, in diverse interviste fatte per promuovere il film, ha detto che Avatar: la via dell’acqua sarà l’inizio di una storia generazionale, un passaggio graduale verso i protagonisti più giovani, ovvero i figli di Jake e Neytiri.

Di certo, l’aspetto più importante sarà quello visuale del film: il team degli effetti speciali avrà sicuramente sperimentato molto, nonostante al giorno d’oggi la maggior parte delle tecnologie siano già molto conosciute rispetto a dieci anni fa.

Insomma, un vero e proprio evento cinematografico in questi giorni che precedono il Natale. Avatar: la via dell’acqua sarà un film che non si dimenticherà facilmente, almeno così sperano i milioni di fan in tutto il mondo.