Autobus precipita in una scarpata a Savona, salvo l’autista sbalzato fuori

Un autobus è precipitato in una scarpata a Savona e l’autista è stato sbalzato fuori dal mezzo e recuperato sotto a un masso.

L’incidente è avvenuto questa mattina e il burrone si trova nella zona del Santuario di Savona, lungo la Sp 12, nella località di Cimavalle. Diversi i feriti fra i passeggeri e l’episodio è stato così violento che l’autista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, per poi essere recuperato dai soccorritori che lo hanno trovato incastrato sotto un masso. Nessuna vittima è stata registrata e le forze dell’ordine indagano sulle cause.

Autobus precipita in una scarpata a Savona

Un terribile incidente è avvenuto nella località di Cimavalle a Savona anche se forze non è corretto parlare di incidente stradale ma probabilmente di distrazione o malfunzionamento. Non possiamo avanzare ipotesi su quello che è successo perché le indagini sono ancora all’inizio e puntano a far luce sul disastro accaduto questa mattina lungo la Sp 12.

Nei pressi della zona del Santuario di Savona, un autobus di linea è finito in una scarpata e l’impatto ha avuto conseguenze gravissime anche se per fortuna non ci sono stati morti. Sul posto sono giunti subito i soccorritori per valutare le condizioni dei passeggeri: tutti hanno riportato ferite più o meno gravi ma a vedersela nel modo peggiore è stato l’autista, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

È ruzzolato per diversi metri mentre il mezzo si inclinava pericolosamente e poi è rimasto incastrato sotto un pesante masso. Dopo ore di operazioni dei soccorritori è stato estratto e portato in ospedale, gli altri sono stati assistiti sul posto e poi condotti nelle diverse strutture della città per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo i pompieri hanno messo in funzione i mezzi per rimuovere il pullman, completamente distrutto, dal burrone. Non sono stati passaggi facili perché prima i pompieri sono scesi per eliminare la vegetazione, poi hanno tagliato il guardrail e abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica per agganciare il mezzo alla gru e quindi sollevarlo a livello della strada.

Il bilancio parla di tre feriti gravi, gli altri invece sono stati portati via in codice verse.

Le indagini

Terminata questa prima importante fase, sono iniziate le indagini da parte delle forze dell’ordine e secondo le prime ricostruzioni, il pullman della linea Tpl è uscito di strada precipitando in una scarpata nell’area del Santuario di Savona, arrestando la corsa nel fiume Letimbro.

Erano circa le 7 del mattino e per ore la circolazione è stata deviata per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. Le cause di quanto avvenuto non sono ancora chiare ma non sono coinvolti altri mezzi.

Saranno importanti le testimonianze dei presenti ma al momento non possono dare il loro contributo perché tutti si trovano in ospedale e devono essere sottoposti alle dovute cure prima di essere considerati veramente fuori pericolo. A destare più preoccupazione sono le condizioni dell’autista perché ha riportato gravi traumi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Come dicevamo a inizio articolo, non è possibile ancora fare ipotesi a riguardo ma possiamo pensare a una distrazione del conducente, che ora si trova all’ospedale di Santa Corona, raggiunto in elisoccorso. Oppure ci potrebbe essere stato un guasto all’impianto frenante ma anche in questo caso bisognerà aspettare i risultati della perizia sul mezzo.

Per quanto riguarda i passeggeri, sappiamo che a bordo c’era un ragazzo che si stava dirigendo a discutere l’orale della Maturità e si è salvato gettandosi tempestivamente fuori dal mezzo quando ha visto che qualcosa non andava, poi un altro ancora è rimasto bloccato all’interno ed è stato estratto dai Vigili del fuoco. Gli altri hanno riportato ferite lievi.

Sarà compito degli inquirenti ora capire l’esatta dinamica, le indagini sono condotte dalla Polizia Stradale di Savona.