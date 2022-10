La morte di una giovane ragazza in un incidente stradale: questo è quello che è accaduto in Spagna. Lei era una giovane attrice ed era accanto al suo fidanzato, in auto.

Lui, però, era alla guida senza patente. L’auto dove viaggiavano è finita nel fiume. Sono state aperte delle indagini.

Beatriz Álvarez-Guerra muore in un incidente

Una tragedia che poteva essere evitata. Ma l’auto è finita fuoristrada e il giovane che era alla guida ne ha perso il controllo. La ragazza che era sul sedile del passeggero è morta, mentre lui è stato denunciato. Cosa è successo esattamente?

Un’auto che sbanda e che, dopo un volo di alcuni metri, finisce nel greto del fiume. Sono due le persone a bordo: un ragazzo, di 24 anni, alla guida, e la sua fidanzata di 28, seduta al suo fianco. Lei era un’aspirante attrice e la sua morte ha shoccato tutti in Spagna.

Si chiamava Beatriz Álvarez-Guerra ed è lei la vittima di questo gravissimo incidente stradale, avvenuto ieri a Pontevedra, in Spagna. Alla guida c’era il suo fidanzato che, dalle primissime indagini della locale polizia, è risultato guidasse senza la patente.

La giovane stava diventando un’attrice professionista ed era già molto apprezzata per aver partecipato a diverse serie tv, cortometraggi, film ed aver anche fatto tanta gavetta in teatro. I due stavano viaggiando in auto quando, non si sa ancora per quale motivo, il mezzo è sbandato e, dopo un volo di diversi metri, è finito nel fiume Almofrei de Cotobade. La ragazza è morta, mentre il giovane che era con lei è stato denunciato per guida senza patente.

Il suo fidanzato guidava senza patente

L’auto, stando ai primi accertamenti della locale polizia, viaggiava su di una strada caratterizzata da curve pericolose. Il giovane, che non ha riportato ferite alcune, dopo l’impatto violento è riuscito ad uscire dalla macchina ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Nel tentativo disperato di salvarla, il giovane ha anche chiesto aiuto ad altre auto che di lì passavano, ma la sua di macchina stava piano piano sprofondando nel greto del fiume.

All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, la ragazza era già deceduta. Il 24enne è stato arrestato immediatamente dopo il recupero del corpo della sua fidanzata. Ed è stato proprio al primissimo interrogatorio e al controllo dei documenti che si è scoperto essere senza patente alla guida del mezzo.

Ora è stato denunciato per omicidio colposo e anche per violazione del Codice della Strada. Il cordoglio del mondo dello spettacolo e dei fan della giovane attrice, immediatamente si è fatto sentire.