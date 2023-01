Auto, parte l’obbligo in strada: senza questo è impossibile circolare

Non tutti sanno che per la nostra sicurezza è obbligatorio tenere nella nostra casa alcuni oggetti. Se non li hai potresti essere multato con delle sanzioni davvero costose, infatti, oggi ti spiegheremo quali accessori dovrai avere all’interno della tua macchina. Senza questa dotazione non potrai circolare: scopriamo di più.

Il codice della strada non ammette ignoranza, infatti, prevede che ogni automobilista tenga sempre all’interno della propria auto un accessorio in particolare. La legge ognuno di noi a possedere un kit di sicurezza formato dal triangolo mobile di pericolo e dal giubbetto catarifrangente.

Inoltre, è necessario circolare sempre con la giusta documentazione, come il certificato di assicurazione, la carta di circolazione e la patente di guida. Ma non tutti sanno che è obbligatorio aver installato in macchina un altro accessorio fondamentale: scopriamo di più.

Auto, senza questo dispositivo non potrai circolare

I limiti di velocità sono fondamentali, assicurano una viabilità del traffico sicura su tutte le strade, in caso di guidatori con scarsa esperienza, oppure in caso di sfavorevoli condizioni atmosferiche, come, pioggia o nebbia. Da 6 luglio, le persone non potranno più infrangere i limiti di velocità, perché verrà introdotto un sistema davvero innovativo.

Si tratta di un limitatore di velocità che dovrà essere obbligatoriamente installato su tutte le auto in circolazione. Un dispositivo che non permetterà in nessun modo di superare determinate velocità: scopriamo come funziona.

Limitatore di velocità: tutti i dettagli

Come ben sapete, in Italia sulle aree urbane la velocità massima è di 50 km/h, per le strade extraurbane è di 90 km/h, infine per le superstrade e autostrade il limite massimo è rispettivamente di 110 km/h e 130 km/h. E’ vero che la velocità massima in Italia è di 130 km/h, ma ci sono alcuni automobilisti che non rispettano le norme del codice della strada.

Proprio per questo, le case automobilistiche non potranno più produrre auto senza il limitatore di velocità, anche se in commercio ci sono diversi vecchi modelli sprovvisti di questo dispositivo. Il 7 luglio 2024, la norma diventerà ancora più severa, dato che non sarà assolutamente consentito disattivare il limitatore.

Le polemiche non si sono fermate difronte a questo nuovo obbligo, perché non si potranno più superare i 130 km/h e quindi le auto di fascia alta, subiranno un duro colpo. Ad esempio, una macchina potente come la Ferrari o la Lamborghini andrà alla stessa velocità di una macchina di fascia medio/bassa.

Ma le nostre strade saranno molto più sicure. Questo sistema si chiama ISA e funziona quando si invia un segnale sul cruscotto dove verrà indicato il limite di velocità. Se viene superato e il guidatore non tenta di rallentare, l’ISA provvederà a ridurre automaticamente la velocità.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo e innovativo sistema? Secondo voi potrebbe ridurre il rischio di incidenti stradali? Molti credono che appena la norma sarà avviata del tutto, la viabilità del traffico migliorerà in tutte le tratte della nostra infrastruttura stradale nazionale.