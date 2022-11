Auto, la più rubata in Italia: è il modello preferito di milioni di automobilisti

In Italia il furto d’auto è molto comune, ma c’è una che è la preferita dei ladri. Ecco di quale si tratta.

In Italia, ci sono ancora dei problemi che non si sono riusciti a risolvere e che sono considerati come una piaga per la società da centinaia di anni, tra questi c’è quello dei ladri.

Questi malviventi, tendono a prendere di mira un determinato oggetto e a far in modo che possano rubarlo per rivenderlo o per collezionarlo dato il suo valore o per gli euro che possono guadagnare con la messa in vendita.

Auto: ecco la più rubata in Italia

Oltre al denaro, che può essere il malloppo dei ladri, come pensioni o altro, ci sono anche oggetti di valore, elettrodomestici o ancora oggetti tecnologici i cui componenti possono essere rivenduti a prezzi esorbitanti.

Nello stesso modo, ci sono anche i furti d’auto, questo perché al loro interno spesso si lasciano degli oggetti come borse o zaini che tendono a incuriosire il ladro e quindi a spingerlo a rubare la vettura.

Ma il motivo principale sta nel fatto che, alcune componenti dell’auto, tendono a far incassare al ladro molti euro, come a esempio i catalizzatori che sono quotati a circa 600 euro, così anche come le ruote.

Nel mercato nero, alcuni componenti dell’auto, come ad esempio i cerchi in lega grandi dai 18 pollici in su, tendono a far guadagnare al malvivente tantissimi soldi e quindi a puntare le auto che tendono ad avere queste dimensioni.

Di conseguenza, molti automobilisti si ritrovano ad aver lasciato la loro auto in un posto che consideravano sicuro ma al loro si accorgono di trovare la loro auto senza alcuni pezzi o addirittura il posto del parcheggio vuoto.

Questo, nonostante siano state installate telecamere sulle strade di quasi tutta Italia, è un fenomeno che non si è mai ridotto del tutto nel nostro Paese, e sono tante le auto che vengono rubate al giorno d’oggi.

La vettura più rubata

Molti di questi reati, sono effettuati, secondo una stima, specie nei pressi dei centri commerciali, dove le auto sono in grandi quantità e quindi facilmente confondibili o nei pressi degli autogrill.

I ladri di queste auto sono molto abili a trovare trucchetti per abbindolare il guidatore e distrarlo e inoltre sono molto veloci a smontare i pezzi che servono loro per rivenderli al mercato nero. Ma c’è un auto in particolare che fa gola a questi furfanti e non si tratta di un veicolo di lusso, anzi, è molto comune e molti cittadini ne sono in possesso, e quindi devono stare ben attenti.

La vettura più rubata in Italia è la Fiat Panda, in quanto è molto robusta e alcuni suoi difetti, specie sulle auto della prima serie, sono diventati dei pregi e molto ricercati dal mercato dei collezionisti.

Inoltre il modello Fiat Panda 4×4 è diventato un oggetto di culto e secondo gli esperti è una delle poche auto che riesce a percorrere delle strade in salite dove neanche i fuori strada, costruiti per questi percorsi, riescono ad arrivarci.

Quindi, bisogna star bene attenti quando parcheggiamo la nostra auto, specialmente se siamo in possesso di questa vettura e dei primi modelli di essa, perché i ladri potrebbero essere pronti a portarci via la nostra auto.