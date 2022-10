Auto, cosa accade a chi va in giro senza revisione? Non lo sanno tutti

Auto, ecco cosa accade se ti beccano a circolare senza revisione dell’auto: non è come ti aspetti

È un momento difficile e di forte crisi, dove tutti gli automobilisti stanno facendo di tutto per risparmiare. Purtroppo non è il caso di risparmiare su un mezzo di trasporto, proprio perchè bisogna guidare in totale sicurezza. Stesso discorso per le normative vigenti, con controlli e pagamenti fissi che devono essere rispettati. C’è un obbligo della strada che prevede una multa nel momento in cui l’automobilista non lo osserva: di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Codice della strada e obblighi per gli automobilisti

Gli obblighi degli automobilisti sono tantissimi e il codice della strada sembra proprio non scherzare. Soprattutto in questo ultimo periodo dove si cerca di risparmiare e fare i furbetti, raggirando le regole classiche e evitando le scadenze classiche che sono determinate dalla legge italiana.

L’ultima novità riguarda 700 euro di multa se non si osserva una determinata legge e scadenza. Gli agenti in caso di controllo non chiuderanno un occhio e presenteranno direttamente la multa da pagare.

Come accennato, il periodo di crisi sta mettendo a dura prova gli automobilisti e i dati Istat lo confermano. Se alcune scadenze determinate dalla legge italiana non vengono osservate, il cittadino potrà incorrere in multe molto care sino a 700 euro. Procrastinare o far finta di nulla non è di certo la soluzione.

Il Codice della Strada non ha molte interpretazioni, infatti gli automobilisti dovrebbero sapere che le leggi devono essere rispettate. Non si tratta solo di tasse sul possesso, ma anche di normative per la sicurezza di ogni individuo che deve accertarsi che l’auto sia in grado di circolare senza arrecare alcun danno.

700 euro di multa per questi automobilisti

Ci sono delle persone che potrebbero ritrovarsi tra le mani una multa da 700 euro da pagare immediatamente. Oltre a pagare per non aver osservato l’obbligo, si dovrà anche corrispondere una cifra per la maggiorazione con gli interessi di mora. In realtà, alcuni si troveranno a pagare delle cifre astronomiche.

Si parla a tal proposito della revisione auto, obbligatoria per legge e che nessun automobilista può permettersi di non pagare. La prima dovrà essere pagata entro quattro anni dall’acquisto del nuovo veicolo, poi ogni due anni dalla prima revisione.

Per legge, inoltre, la revisione non è oggetto di proroga come per lo scorso anno. Nel momento in cui si ha un dubbio in merito a questa azione basterà controllare l’ultima revisione svolta e correre ai ripari.

Le Forze dell’Ordine potrebbero controllare in occasione di un posto di blocco e la mancata dotazione del tagliando prevede una multa da 679 euro. I recidivi si ritroveranno con il mezzo sequestrato per sicurezza e applicazione di sanzione accessoria.