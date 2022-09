Auto, col trucchetto delle ruote il serbatoio resta pieno: risparmi un sacco di benzina

Così la nostra auto consuma meno, ecco dei trucchi accessibili a tutti per risparmiare carburante.

Una delle problematiche più grandi per gli automobilisti di tutto il mondo in questo periodo è l’eccessivo costo di benzina e diesel. Proprio per i costi proibitivi di quest’ultimi, infatti, molti si sarebbero scoraggiati dall’andare in vacanza in auto.

Con questo semplice trucco la nostra auto consuma meno carburante

Come detto però ci sono diversi metodi per far sprecare meno benzina alla nostra vettura. Uno dei trucchi è raggiungere la corretta pressione delle gomme. Così facendo non solo saremo più sicuri in strada ma vedremo che la nostra auto consuma meno carburante.

Ci sono anche altri modi però per risparmiare e che dipendono dal nostro stile di guida. Ad esempio vi consigliamo di evitare brusche frenate e accelerate repentine. Anche mandare su di giri il motore girando con le marce sbagliate metterà a dura prova il nostro serbatoio.

Infine vi consigliamo anche di spegnere il motore quando ci fermeremo nelle piazzole di sosta. Tornando a parlare della pressione delle gomme, sarà utile avere sempre con noi un compressore.

Il primo che vi consigliamo in tal senso è il Compressore ad Aria 12V il quale risulta compatto e facile da trasportare. Per farlo funzionare, quindi, basterà collegarlo all’accendisigari della nostra automobile.

Quest’ultimo risulterà particolarmente adatto per gli pneumatici con pressione massima di 10.34 bar. Grazie al suo cavo, di circa tre metri e un tubo d’aria di 60 cm, quindi, raggiungeremo facilmente tutte e quattro le gomme.

Il trucchetto delle ruote dell’auto per consumare meno

Con le ruote gonfie, quindi, ci renderemo presto conto di come la nostra auto consuma meno. Fra l’altro questo fantastico compressore avrà un manometro digitale che ci renderà più semplici le operazioni di gonfiaggio.

Grazie alla funzione di spegnimento automatico, raggiunta la pressione da noi desiderata, il dispositivo si spegnerà da solo rendendoci la vita ancora più semplice. Insomma avere dietro uno di questi gioiellini prima di partire per le vacanze risulterà fondamentale.

Come detto, infatti, questo particolare modello risulta estremamente portatile e ci eviterà di andare in officina prima di partire per le nostre vacanze. Insomma in attesa di un abbassamento dei prezzi del carburante i trucchetti per risparmiare qualcosina ci sono e possono davvero fare la differenza.