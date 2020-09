Auto aziendali: il successo del noleggio a lungo termine

Dopo una crescita del 13% nel 2019 da parte del noleggio a lungo termine, secondo i dati di ANIASA, la ripartenza dell’economia italiana e le previsioni per il secondo semestre fanno ben sperare anche per il 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere

Senza dubbio, in ambito business i servizi di NLT per le auto aziendali sono sempre più apprezzati, un modello che piace alle imprese e permette di usufruire di numerosi vantaggi.

Per quanto riguarda le alimentazioni sono in aumento i noleggi di veicoli aziendali ecologici, soprattutto di macchine elettriche, che hanno raggiunto ormai il 3% del mercato del noleggio a lungo termine, e delle vetture ibride plug-in e mild hybrid, quest’ultime con una quota complessiva del 20%.

Continua a leggere

Continua a leggere

I vantaggi per le aziende del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine rappresenta un servizio particolarmente richiesto dalle aziende, con una forte espansione negli ultimi anni. Questa formula si adatta perfettamente alle attuali esigenze di mobilità aziendale, offrendo un servizio flessibile e scalabile indicato per le necessità di spostamento dei dipendenti delle imprese e dei professionisti. Inoltre, è possibile personalizzare il contratto di noleggio in base alle proprie necessità, scegliendo la durata, il chilometraggio e i servizi aggiuntivi.

Rispetto ad altre opzioni, come l’acquisto e il leasing, il noleggio garantisce costi fissi per la massima pianificazione delle spese aziendali, senza aumenti o alterazioni improvvisi, oltre alla possibilità di delegare la gestione dei veicoli per risparmiare tempo e risorse preziose.

Continua a leggere

In questo settore, società specializzate come SIFÀ consentono di noleggiare un’auto aziendale a lungo termine in modo semplice e veloce, con servizi su misura, un’ampia scelta di modelli e una consulenza individuale, con prodotti innovativi per quanto riguarda i veicoli commerciali, le auto elettriche aziendali e offerte sull’usato garantito.

Continua a leggere

Rivolgersi a imprese serie e affidabili è indispensabile per sfruttare appieno le potenzialità del noleggio a lungo termine, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui le aziende sono chiamate ad affrontare le sfide su una mobilità più sostenibile, ecologica ed efficiente. In questo caso, i servizi di NLT sono in grado di supportare le imprese nella conversione del parco auto, proponendo soluzioni integrate per pianificare in modo efficace un processo di ottimizzazione delle flotte.

Continua a leggere

Inoltre, non bisogna sottovalutare la comodità di esternalizzare la gestione dei veicoli, lasciando che sia la società di noleggio ad occuparsi delle incombenze amministrative, burocratiche e operative, assumendosi anche tutti i rischi sulla svalutazione commerciale delle vetture aziendali.

Ciò permette alle imprese di evitare investimenti onerosi, passando da un modello basato sul possesso a uno incentrato sul consumo, più versatile e in grado di adeguarsi ai mutevoli scenari socioeconomici di oggi, senza contare le agevolazioni fiscali per la deducibilità dei costi del contratto di noleggio.

Continua a leggere

Come scegliere quale auto aziendale noleggiare a lungo termine

Un aspetto importante nel noleggio a lungo termine di veicoli aziendali riguarda la scelta del modello giusto, una decisione che richiede la massima attenzione e il supporto specializzato della società di noleggio.

Ad ogni modo, è indispensabile capire su quale motorizzazione puntare, tenendo conto che il diesel di ultima generazione rimane una delle soluzioni migliori per la mobilità aziendale oppure che le auto elettriche e ibride sono ormai in grado di offrire sempre più autonomia e rappresentano la scelta ideale anche dal punto di vista della sostenibilità.

Per l’alimentazione è necessario considerare i chilometri generalmente percorsi, il tipo di tragitto e la zona geografica, individuando le soluzioni giuste per garantire la massima operatività negli spostamenti, sia in città che in autostrada.

Ovviamente, l’allestimento più indicato è quello business, inoltre non bisogna trascurare caratteristiche come il comfort in viaggio, l’abitabilità e la sicurezza attiva e passiva, oltre alla presenza di un avanzato sistema di infotainment, un accessorio sempre più gettonato dai driver aziendali.

Perché il noleggio rappresenta il futuro per la mobilità aziendale

Il noleggio a lungo termine è un modello che rispecchia le esigenze delle aziende di oggi, proponendo una formula di mobilità innovativa in forte crescita sia nel settore business che in quello privato.

L’adozione di servizi a consumo è in aumento in tutti i campi, come mostra l’incremento esponenziale del cloud computing nel comparto tecnologico, un sistema che permette ad aziende e professionisti di evitare investimenti elevati, con la diminuzione dei rischi per una maggiore protezione della solidità finanziaria dell’impresa.

Allo stesso tempo, il noleggio sta svolgendo un ruolo di pioniere nella diffusione della mobilità green, promuovendo l’utilizzo dei veicoli ecologici all’interno delle aziende, per ridurre le emissioni inquinanti, migliorare il benessere personale dei driver e contenere i costi di gestione. Come testimoniato dalla crescita del mercato NLT negli ultimi anni, la tendenza è l’uso di opzioni flessibili e scalabili favorendo i servizi che possono essere delegati, per concentrare ogni risorsa nel business aziendale.