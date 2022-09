Aurora Ramazzotti, il tristissimo retroscena dopo la gravidanza: non se lo meritava affatto

By

L’amore è un sentimento bellissimo, a tutte le età, e le esperienze da esso derivanti sono senza dubbio da annoverare tra le più belle delle nostre vite. In fondo, lo diceva anche il “sommo poeta”: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Anche diventare genitori è un viaggio meraviglioso, fin dal principio. Ma ecco, a tal proposito, quanto accaduto ad Aurora Ramazzotti.

Aurora, come tutti saprete, è la figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantautore Eros Ramazzotti. Nonostante la separazione, la giovane conduttrice ha un rapporto straordinario con entrambi i genitori, visibile anche dalle pubblicazioni social nelle quali si ritraggono insieme.

Oltre a essere una figlia, però, la Ramazzotti è anche una giovane donna la quale, già da molto tempo a questa parte, sta gettando con le sue sole forze non solo le basi per una promettente carriera, ma anche per la sua futura famiglia.

Sono anni, infatti, che Aurora condivide la sua vita con Goffredo Cerza, di professione global content marketing manager. Non sono di certo passate inosservate, di recente, le indiscrezioni inerenti alla presunta gravidanza della Ramazzotti. La giovane figlia d’arte, al momento, non ha ancora confermato o confutato la notizia, ma ecco, a tal proposito, quanto è stato affermato da un noto volto dello spettacolo italiano.

Aurora Ramazzotti è davvero incinta?

Da cosa deriva la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti? Tutto è nato quest’estate, in Sardegna, quando lei e Michelle Hunziker sono stata paparazzate mentre acquistavano un test di gravidanza. A lanciare per prima lo scoop della possibile dolce attesa di Aurora è stata la rivista Chi, diretta dal giornalista e conduttore Alfonso Signorini.

Signorini, si sa, è il “re del gossip”, e qualsiasi cosa accada alle celebrità nostrane, lui non se la fa di certo scappare. Ed è proprio di questo che, di recente, il giornalista ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Tra tutte le “bombe” lanciate da Chi durante l’estate appena trascorsa vi è anche, come precedentemente accennato, la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. A tal proposito, al suddetto quotidiano, Alfonso ha rivelato quanto segue: “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese […]. Non avrei dato la notizia. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima“.

Conferme e silenzi

Se, da una parte, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha confermato la notizia, dall’altra Aurora Ramazzotti continua a non rivelare alcunché, forse proprio perché si trova ancora nel primo trimestre di gravidanza.

Per scoprire, dunque, se Aurora Ramazzotti si stia davvero preparando a diventare mamma, lo sapremo solo più avanti, quando la giovane conduttrice deciderà di affrontare l’argomento.