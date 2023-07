Secondo NewsGuard, i siti italiani riportanti fake news generate dall’intelligenza artificiale sono un aumento.

Oggi vi parleremo di un fenomeno in crescita preoccupante: l’aumento dei siti inaffidabili italiani generati proprio dall’intelligenza artificiale. L’evoluzione tecnologica che ha portato alla nascita di algoritmi intelligenti, utilizzati, in alcuni casi, anche per diffondere informazioni false e manipolate. Come possiamo combattere questa disinformazione che si sta sviluppando in rete e che desta non poche preoccupazioni? Ecco cosa emerge dagli ultimi dati di NewsGuard.

Aumentano i siti inaffidabili italiani generati dall’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un’esplosione di siti web che diffondono informazioni inaffidabili e false. Ciò che rende questa situazione ancora più preoccupante è il fatto che molti di questi siti sono generati dall’intelligenza artificiale (IA).

Con l’avvento della tecnologia avanzata, gli algoritmi intelligenti sono diventati capaci di creare contenuti testuali con una velocità sorprendente.

Questi siti inaffidabili utilizzano strategie ingannevoli per sembrare autentici e credibili. Spesso adottano nomi simili a quelli dei media tradizionali o pubblicano articoli scritti in modo professionale.

Tuttavia, la loro vera natura emerge quando ci si addentra nel contenuto stesso: notizie distorte, manipolate o completamente inventate.

La propagazione delle fake news attraverso l’utilizzo dell’IA ha effetti negativi sulla società. La disinformazione può influenzare le opinioni delle persone su questioni cruciali come la politica, la salute o l’ambiente. Alimenta divisione e conflitti sociali.

Perché l’IA è sempre più coinvolta nella generazione di siti inaffidabili? Una ragione potrebbe essere il desiderio degli sviluppatori di sfruttare le abilità dell’intelligenza artificiale per ottenere guadagni finanziari rapidamente.

Altre motivazioni potrebbero essere legate semplicemente al piacere di mettere alla prova le proprie competenze tecniche.

Intelligenza artificiale e fake news

L’intelligenza artificiale (IA) sta diventando sempre più avanzata e pervasiva nella nostra vita quotidiana. Tuttavia, con questa crescita esponenziale dell’IA, si è verificato anche un aumento preoccupante delle fake news o informazioni false generate da algoritmi intelligenti.

Le fake news rappresentano una minaccia per la società perché possono influenzare le opinioni pubbliche, alimentare conflitti e destabilizzare l’equilibrio politico ed economico di un paese. L’utilizzo dell’IA per generare contenuti falsi rende ancora più difficile combattere questo fenomeno in rapida espansione.

Gli algoritmi utilizzati dall’IA sono in grado di analizzare enormi quantità di dati e apprendere dai pattern che individuano.

Questa capacità consente loro di creare testi che sembrano autentici e convincenti. Le notizie false generate dall’AI possono diffondersi rapidamente sui social media e raggiungere un vasto pubblico prima che qualcuno possa intervenire per smentirle.

La sfida principale nel contrastare l’impatto negativo dell’IA sulle fake news è garantire trasparenza nei processi decisionali degli algoritmi.

È fondamentale avere meccanismi efficaci per identificare i siti web affidabili da quelli inaffidabili generati dall’IA. Occorre educare il pubblico a essere critico nei confronti delle informazioni online e ad accertarsi della fonte prima di condividerle o crederci ciecamente.

Disinformazione generata dall’intelligenza artificiale, come si può combatterla?

Con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, siamo stati testimoni di un fenomeno preoccupante: la diffusione sempre più ampia di informazioni false generate proprio da questa tecnologia.

La disinformazione generata dall’intelligenza artificiale rappresenta una minaccia per la nostra società, poiché può influenzare le opinioni e i comportamenti delle persone.

Come possiamo combattere questo problema? Innanzitutto, è fondamentale aumentare la consapevolezza tra il pubblico riguardo alla presenza e all’impatto delle fake news generate dall’intelligenza artificiale.

Gli utenti devono essere in grado di riconoscere queste informazioni false e distinguere fonti affidabili da siti inaffidabili.

Le piattaforme online devono assumersi una maggiore responsabilità nel contrastare la disinformazione.

Le aziende tech possono sviluppare algoritmi avanzati per identificare e bloccare contenuti falsi generati dall’intelligenza artificiale. Inoltre, è importante promuovere collaborazioni con organizzazioni giornalistiche ed esperti del settore per valutare e verificare l’affidabilità dei contenuti.

Infine, anche noi come individui possiamo fare la nostra parte nella lotta contro la disinformazione generata dall’intelligenza artificiale.

Dobbiamo adottare un approccio critico nei confronti delle informazioni che incontriamo online e cercare sempre fonti multiple per verificare la veridicità dei fatti.

Combattere la disinformazione non sarà facile né immediato, ma è essenziale se vogliamo mantenere una società informata e consapevole.

L’indagine di NewsGuard

Anche se, di recente, abbiamo appreso che l’IA realizza tweet più attendibili rispetto a quelli scritti dall’uomo, si fa strada un’altra realtà.

Secondo NewsGuard, è emersa una tendenza, decisamente preoccupante, nel panorama mediatico: il numero di siti UAIN (Unreliable AI-Generated News) è passato da 49 a 277 nel corso dell’ultimo mese.

In particolare, ci sono stati 36 siti in lingua italiana che hanno attratto l’attenzione degli analisti.

Questi siti condividono fanno leva su domini iscritti a Manacor, nelle Isole Baleari, nonostante abbiano sede a Bari e registrati a nome di una certa Rosa Rossi.

La cosa più preoccupante per i ricercatori di NewsGuard è il fatto che i siti UAIN italiani contengano solo informazioni inesatte e caratterizzate dagli errori prodotti, solitamente, dai chatbot.

Ciò suggerisce che tali notizie siano realizzate senza supervisione umana. Questi siti pubblicano articoli generati dall’intelligenza artificiale che presentano bassa qualità e numerose inesattezze.

Non solo: gli articoli in questione attualizzano notizie vecchie e diffondono informazioni fasulle su personaggi pubblici o su regimi alimentari dimagranti miracolosi.

Tutto ciò rappresenta una minaccia per l’informazione accurata e affidabile, che mette a rischio la fiducia del pubblico e alimentando la diffusione di notizie false.

È importante che le autorità competenti e le aziende di intelligenza artificiale collaborino per sviluppare meccanismi di controllo e vigilanza che garantiscano la veridicità delle informazioni online.

Inoltre, è essenziale che gli utenti adottino un atteggiamento critico verso le fonti di informazione online, verificandone sempre l’affidabilità prima di accettarle come vere.

Solo attraverso una collaborazione tra tecnologia, regolamentazione e consapevolezza pubblica sarà possibile mitigare gli effetti dannosi dei siti UAIN e preservare l’integrità dell’informazione nella società digitale di oggi.