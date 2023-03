Atteso nel pre-Consiglio dei ministri il dl sul ponte sullo Stretto

By

È giunto in Pre-Consiglio dei Ministri il Decreto sul ponte sullo Stretto.

L’argomento è stato inserito proprio tra le tematiche di cui si dovrà parlare nella giornata di domani.

Sono ormai tantissimi anni che si parla della costruzione di un ponte sullo Stretto di Messina. Da quanto è stato possibile apprendere, finalmente il decreto arriverà nel Consiglio dei Ministri, il quale è previsto per la giornata di domani.

Intanto oggi, nel corso del pre-Consiglio, alle ore 16:00, nella riunione si parlerà proprio di questo argomento che è all’ordine del giorno. Sembra infatti che è stato integrato un dl «per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente». A presentare il decreto sono la Presidenza del Consiglio e il Ministero per le infrastrutture e i trasporti.

Siamo quindi arrivati al momento in cui vi è una prima ipotesi finalizzata ad avviare tutto l’iter per poter aggiornare il progetto per realizzare finalmente il Ponte sullo Stretto di Messina. Insomma si potrà finalmente realizzare ciò che aveva precedentemente annunciato Matteo Salvini, il ministro delle infrastrutture, nel corso del video collegamento avuto luogo la scorsa settimana con il convegno al Porto di Palermo.

Un decreto su cui è a lavoro il governo

I ministri, dopo aver affrontato un primo confronto, stando sempre secondo le previsioni di Salvini, arriveranno a mettere a punto il decreto ed approvarlo definitivamente entro la fine del mese. Inoltre nel testo ci sarà un supporto in più, considerando che nella giornata di ieri il leader della Lega ha avuto modo di parlare con Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca europea degli investimenti, riguardo le iniziative finanziarie in Italia della Bei. È stato preso in considerazione specificatamente il settore dei trasporti, ma anche quello idrico e il settore delle infrastrutture nel nostro Paese.

Nel corso della chiacchierata si è parlato anche del progetto del Ponte su cui sembra che la Bei sia disponibile a prendere in oggetto la realizzazione dell’Opera. Ciò è quanto è stato riferito da fonti ministeriali e sembra anche che gli uffici del Mit sono già al lavoro per fornire tutti i necessari dettagli tecnici.

Sicuramente sarà ancora necessario rivedere tantissimi dettagli, considerato che il progetto è stato messo in opera nel 2011. Nei prossimi giorni, proprio per poter rivalutare il progetto della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, Matteo Salvini avrà un incontro con i governatori di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto Occhiuto.