Attenzione, chi possiede questi camini rischia multe che superano i 500€

By

Chi ha la fortuna di avere i camini a casa deve stare attento: alcuni modelli, infatti, potrebbero costargli una multa salata, fino a 500 euro.

I camini sono belli da vedere, creano atmosfera ma sono soprattutto utili in un momento storico in cui il costo dell’energia e del gas e alle stelle.

Camini, scelta di stile ecologica

Il gas e l’elettricità stanno raggiungendo dei costi esagerati. La questione è dovuta non solo al conflitto in Ucraina ma anche alle speculazioni di chi detiene la maggior parte delle risorse. Ecco perché le bollette stanno arrivando a costare anche il 150% non solo alle famiglie ma anche alle imprese. Queste ultime, molto spesso, sono costrette a dover abbassare la serranda, lasciando a casa molti dei loro dipendenti.

Tutta Europa, a partire dallo scorso febbraio, data in cui è iniziato il fuoco tra Russia ed Ucraina, ha compreso quanto sia dipendente dal punto di vista energetico da altri paesi. Al momento, dunque, tutti cercano degli stratagemmi per risparmiare in bolletta. Questo perché i piani di riconversione energetica al momento, rappresentano ancora promesse lontane.

Chi li ha già in casa, ha deciso di accendere molto di più i camini. Soprattutto se collegati all’impianto di riscaldamento, potrebbero costituire un bel risparmio. Un ritorno a combustibili fossili quali legno e carbone, sembra la soluzione più rapida per produrre energia e, nel caso dei camini, calore. Eppure, anche nel caso dei camini, ci potrebbero essere dei problemi economici legati, stavolta, ad una multa possibile per alcuni modelli.

Camini e stufe a legna: chi rischia la multa?

Le istituzioni sia nazionali che a livello comunale hanno disposto un regolamento ben preciso circa i gradi che si possono avere in casa e le date in cui potranno essere accesi i riscaldamenti. Le ore di riscaldamento possibili cambiano da regione a regione ma è stato previsto l’abbassamento di un grado dei riscaldamenti sia nelle case private che nei luoghi pubblici. Da Bruxelles, intanto, gli esperti esortano ad approfittare e beneficiare degli effetti buoni del freddo.

I camini possono essere una vera riscoperta, sia che funzionino con la legna che con la biomassa. Camini e stufe a legna, ma anche a pellet, saranno i protagonisti. Eppure, quelli che già si hanno in casa, andrebbero revisionati per evitare di ritrovarsi con un dispositivo che sia fonte di emissioni nocive.

Ecco perché alcune regioni d’Italia hanno deciso di mettere dei paletti severi circa le regolamentazioni. Alcuni camini obsoleti sono stati messi al bando perché troppo inquinanti. Si tratta dei camini e delle stufe che hanno una potenza al focolare fino a 10kW.

Le sanzioni più alte sono state poste dalla Lombardia. In particolare, chi dovesse usare impianti di riscaldamento a combustione di biomassa potrebbe ritrovarsi a dover pagare multe che variano da 500 euro fino a un massimo di 5mila euro.

Eccezioni sono previste per gli impianti considerati di ultima generazione che hanno emissioni classificate a 4 stelle.