Attenzione al calendario, se non l’hai ancora fatto rischi fino a 1695 euro di multa

1695 euro di multa se non stai attento al calendario: ecco perché

L’estate è ormai arrivata e ciò lo si può leggere facilmente dal calendario. Tuttavia, se non si sta attenti a determinate scadenze che riguardano proprio i cambi stagionali, i malcapitati potrebbero arrivare a pagare una multa molto salata. Perché?

Con il cambio di stagione deve essere fatta la sostituzione delle gomme alla propria autovettura. In realtà, il cambio gomme, per evitare di incorrere nella multa, doveva avvenire già dal 15 aprile e entro il 15 maggio di quest’anno. Se te ne sei dimenticato, corri a cambiare le gomme poiché la multa che potresti arrivare a pagare si avvicina a 1695 euro. Una multa che è entrata in vigore, ormai, già dal 16 maggio.

La multa, naturalmente, non verrà applicata se sulla propria vettura si è scelto di installare degli pneumatici quattro stagioni ovvero adatti a tutti i giorni del calendario.

Dal 15 aprile, inoltre, è decaduto anche un altro obbligo ovvero quello di avere le catene da neve a bordo del veicolo. L’obbligo potrebbe permanere per tempi più lunghi o per tutto l’anno nelle strade dei paesi ad alta quota.

Perché cambiare le gomme

Oltre alla possibilità di incorrere in una multa salata, in realtà, ci sono altri motivi per cui il codice della strada prevede il passaggio dalle gomme invernali a quelle estive.

A regolamentare questo cambio ci pensa l’articolo 78 del codice della strada. Esso fa riferimento al codice di velocità dei penumatici. Chi guida un veicolo con delle gomme con un codice di velocità più basso di quello scritto sulla carta di circolazione, allora potrebbe incorrere in una multa che varia da 422 a 1.695 euro. Oltre alla multa, il guidatore andrà soggetto al ritiro del libretto di circolazione.

Nello specifico, per categoria di velocità, sul sito ACI si fa riferimento ad un codice composto da lettere che: “indica la velocità massima alla quale può essere usato un particolare pneumatico; nelle prove di omologazione, questa velocità viene mantenuta per 20 minuti e alla fine di essa lo pneumatico non deve presentare danni”.

Diventa facile intuire, dunque, che la multa non riguarda il cambio in se delle gomme quanto una questione di sicurezza e di incolumità di chi guida la macchina.

I pneumatici invernali presentano un codice di velocità più basso di quello presente sul libretto. Quelli estivi, hanno un indice di velocità uguale o superiore a quello presente sul libretto. Le gomme invernali, dunque, potrebbero squarciarsi durante il tragitto in estate e quelle estive non essere abbastanza sicure per percorrere strade ghiacciate.