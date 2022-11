Attentato a Istanbul: arrestata la ‘persona responsabile’

Ad annunciare la notizia dell’arresto del presunto responsabile dell’attentato nella zona dello shopping di Istanbul è stato il ministro dell’Interno turco Soumeylan Soylu, che non ha specificato se si tratti o meno di una donna, come trapelato inizialmente.

Il ministro ha puntato il dito contro il Pkk (partito dei lavoratori del Kurdistan) e la Ypg (la formazione curda siriana Unità di protezione del popolo).

Il ministro dell’Interno turco Soumeylan Soylu ha annunciato che la persona responsabile di aver fatto esplodere una bomba nel centro di Istanbul ieri pomeriggio – 13 novembre – è stata arrestata. Nelle ore successive all’attentato era trapelata la notizia che a macchiarsi del vile attacco fosse stata una donna, circostanza che però il ministro Soylu non ha specificato, parlando di ‘persona responsabile’.

Le sei vittime dell’attentato sono tutte turche. I feriti sono invece 81, due dei quali sono ancora ricoverati in gravi condizioni, altri 50 invece sono stati dimessi. Al momento non ci sono state rivendicazioni, ma il ministro Soylu ha accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) di essere il responsabile dell’attentato.

Praying for everyone in Istanbul as a bomb blast that kills at least 4 people was a terrorist attack. We will never let hate overcome us. 🙏🏻💔 #Istanbul #Taksim pic.twitter.com/VQzXwsMT1s

— Alex K Phillips (@Alexkphillips) November 13, 2022