Attacco su Mosca, due droni colpiscono la capitale russa

Due droni nella notte hanno colpito la capitale russa Mosca, qualche danno ma nessun ferito. Entrambi i droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea della città. Il primo drone è stato intercettato intorno alle 4 di questa mattina ed è caduto vicino al Ministero della Difesa.

Il secondo drone è invece caduto al centro della città dove ha colpito un edificio di uffici. Fortunatamente non ci sono state vittime né feriti, i danni riscontrati non sono gravi. L’attacco è stato confermato sia dal sindaco della città che dal Ministero della Difesa russo. Per quest’ultimo si tratta di un tentato attacco terroristico messo in atto dall’esercito ucraino che l’esercito russo è riuscito a sventare. I soccorsi sono si trovano a lavoro per poter mettere in sicurezza entrambi i luoghi colpiti dall’attacco.

La responsabilità di questi attacchi per le autorità russe è da ritrovare nell’esercito ucraino, il Ministero della Difesa russo ha commentato l’attacco con queste parole: “Il tentativo di Kyiv di compiere un attacco terroristico con due droni contro obiettivi a Mosca è stato sventato”.

Nessuna vittima a causa dell’attacco con i droni

