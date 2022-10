Atalanta-Lazio, probabili formazioni e statistiche

Oggi alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena il match tra Atalanta e Lazio, valido per l’undicesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono in piena corsa primo posto e non hanno ancora perso in stagione, gli ospiti con una vittoria potrebbero raggiungerli in classifica.



Dopo un inizio di campionato praticamente perfetto l’Atalanta arriva al big match contro la Lazio al massimo della forma e con la consapevolezza di aver ritrovato grande compattezza difensiva soprattutto in casa.

Dea e biancocelesti sono al momento le migliori difese del nostro campionato con rispettivamente 6 e 5 gol subiti, segnale evidente di un equilibrio che Sarri e Gasperini sono riusciti a dare alle proprie squadre in questi mesi.

La Lazio oltre ad avere una grande fase difensiva ha però anche uno degli attacchi più prolifici del nostro campionato con 21 reti fatte. oggi però dovrà fare a meno di Ciro Immobile che starà fuori per circa 40 giorni tornando con l’inizio del 2023.

L’undicesima giornata di Serie A può rappresentare uno spartiacque importante in questo inizio di stagione, dopo la sfida del Gewiss stadium infatti all’Olimpico andrà in scena Roma-Napoli, altro match chiave nelle zone alte della classifica.

Possibile 3-4-2-1 per l’Atalanta, Muriel favorito su Zapata

Nessuna sorpresa per i padroni di casa con Gasperini pronto a confermare il classico 3-4-2-1.

Tra i pali Musso, i tre difensori saranno Okoli, Demiral e Djimsiti con Hateboer e Soppy sulle corsie laterali.

Koopmeiners e De Roon agiranno a centrocampo con Lookman e Pasalic dietro all’unica punta Muriel.

Il numero 9 parte favorito su Zapata, l’ex Napoli sta recuperando la condizione fisica migliore e anche oggi dovrebbe iniziare dalla panchina.

Lazio con Pedro titolare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri

Senza Ciro Immobile i biancocelesti scenderanno in campo senza un vero e proprio attaccante: Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson infatti si alterneranno ad occupare la zona centrale del campo non dando punti di riferimento alla difesa nerazzurra.



Tra i pali ovviamente Provedel con Lazzari, Romagnoli, Casale e Marusic a comporre la linea difensiva.

Vecino sarà il regista con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a dare qualità alle azioni degli ospiti.

Atalanta-Lazio, statistiche

L’Atalanta ha vinto ben 36 sfide sulle 108 totali contro i biancocelesti, solo contro il Bologna la Dea ha ottenuto più successi nella sua storia.

I padroni di casa sono imbattuti in nove delle ultime 10 sfide contro gli ospiti, l’unico successo biancoceleste è arrivo con il 3-1 del gennaio 2021.

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol contro l’Atalanta durante la gestione Gasperini, sono addirittura 22 i gol fatti in 12 sfide.

Le due squadre hanno pareggiato in entrambi i match dello scorso campionato, l’ultima volta che hanno fatto registrare 3 pareggi consecutivi tra di loro è stato tra la stagione 1998 e 2001.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata negli ultimi cinque match di campionato, il record biancoceleste è di sette clean sheet di fila, era la stagione 1998 ed in panchina sedeva Sven-Goran Eriksson.