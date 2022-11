Assegno figli, chi può richiedere fino a 300 euro al mese per sempre: i requisiti

Assegno figli: ecco il nuovo aiuti del Governo Meloni. Chi può richiedere il bonus fino a trecento euro al mese per sempre? Ecco i requisiti.

Al fine ultimo di sostenere la genitorialità e per sostenere economicamente i nuclei familiari con i figli, è stato introdotto dal nuovo Governo di Giorgia Meloni un assegno per i figli. L’attività del nuovo Esecutivo entra nel vivo della sua funzionalità e dei suoi poteri per l’interesse esclusivo dei cittadini e delle imprese italiane. Il Premier e Leader di Fratelli d’Italia ha le idee molto chiare per far ripartire l’Italia e per risollevarlo a seguito dell’emergenza energetica, della crisi e dell’inflazione.

L’Esecutivo targato Meloni sta preparando diverse e importantissime novità che renderanno felici i nuclei familiari italiani, in particolare quelli con i figli. Con l’inflazione che galoppa alle stelle il potere d’acquisto delle famiglie italiane è crollato e il Governo di Giorgia Meloni sta mettendo in campo alcuni forti aiuti.

Rincari bollette luce e gas: in arrivo il Decreto Aiuti quater

Il Governo targato Giorgia Meloni ha prorogato alcuni interventi volti ad alleviare il peso del caro bollette luce e gas. Sul tavolo dovrebbe giungere il Decreto Aiuti Quater, che mira a prorogare alcuni interventi in scadenza.

La finalità del provvedimento è quello di aiutare e sostenere le famiglie italiane, che non riescono a pagare le bollette e non riescono a sopportare il caro prezzi. Si tratta di un intervento da cinque miliardi di euro che è allo studio del Ministero del Tesoro capitanato da Giorgetti.

Si tratta di un provvedimento urgente visto che le famiglie e le imprese italiane non riescono più a sostenere economicamente il salasso delle bollette luce e gas. La stessa ARERA ha comunicato che i rincari delle bollette luce e gas saranno di quasi sessanti punti percentuali. Per una famiglia la spesa sostenuta per le bollette luce e gas sarà di oltre milletrecento euro contro i seicento 32 euro sostenuti nell’anno 2021. È tempo di correre ai ripari ed il Governo è già al lavoro per sostenere economicamente le famiglie italiane.

Rincaro bollette luce e gas: in arrivo l’assegno alle famiglie con figli

La priorità dell’Esecutivo è quella di sostenere economicamente le famiglie italiane con i figli. Si tratta di un assegno sociale che può essere percepito solamente dalle famiglie italiane con figli e senza ISEE. Inoltre, può essere percepito da tutti coloro che soffrono di una patologia e devono utilizzare macchinari particolarmente energivori. Il precedente bonus era erogato a favore delle famiglie con figli e con un ISEE inferiore ai ventimila euro.

Assegno INPS pari a trecento euro: chi può fare domanda?

L’assegno INPS pari a trecento 15 euro spetta a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia oppure agli stranieri in possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. L’assegno pari a 315 euro e questo aiuto economico spetta a tutti coloro che soffrono di cecità e a tutti coloro che soddisfano un determinato requisito reddituale pari a oltre diciassette mila euro all’anno.