Assegno di cura, bonus da 200€ al mese da richiedere entro il 15 novembre

Arriva l’assegno di cura con un bonus da 200 euro da richiedere subito, entro e non oltre il 15 novembre. Come si fa la domanda?

Ci sono delle novità interessanti che vengono introdotte per gli aventi diritto e bisogno, soprattutto in un momento di forte crisi come quello che tutti gli italiani stanno attraversando. Il Bonus in oggetto è diverso dagli altri e si pone su una tipologia di necessità che – non sempre – viene riconosciuta e sottovalutata. Per questo motivo il Governo cerca di dare risposte a 360° a tutti gli italiani, così che possano ottenere quanti più aiuti possibili mese dopo mese. Vediamo insieme come fare domanda e chi ottiene il bonus?

Inflazione in Italia: le famiglie sono preoccupate

È un momento di fortissima preoccupazione, per questo motivo è normale che le famiglie facciano di tutto per ottenere dei bonus e andare avanti pagando i conti di fine mese. Oggi aumenta tutto quanto di prezzo, per questo se viene messo sul tavolo un nuovo bonus da 200 euro è bene richiederlo immediatamente.

Insieme ai bonus, ovviamente, moltissime famiglie possono avvalersi del Reddito di Cittadinanza oltre che l’assegno unico universale. Tra le novità in merito, il secondo dovrebbe aumentare del 50% mentre il Reddito di Cittadinanza potrebbe venir cancellato definitivamente. Scopriamo insieme che cos’è il bonus da 200 euro che arriva in soccorso a tutte le famiglie italiane.

Assegno di cura, come si ottiene?

La maggior parte delle Regioni italiani, in questo periodo storico altamente delicato mettono in campo degli aiuti che possono cambiare parte della situazione di ogni cittadino. Come accennato, con l’inflazione sempre più alta si iniziano ad erogare bonus per le famiglie e aiuti di ogni tipo suddivisi per categorie.

Il bonus in oggetto si chiama assegno di cura da 200 euro e dovrà essere richiesto entro e non oltre il 15 novembre 2022. È dedicato ai soggetti che non sono autosufficienti o comunque alle famiglie che assistono un soggetto non autosufficiente, per fare maggiore chiarezza.

Sono 200 euro al mese in sostegno per evitare il ricovero presso strutture.

Come viene erogato l’assegno di cura

Questi soldi corrono in aiuto di tutte le famiglie che devono prendersi cura di un soggetto che non è autosufficiente. Così facendo la famiglia non dovrà più portarlo in struttura, ma sarà in grado di averlo in casa con tutte le cure necessarie.

È un bonus che, al momento, viene erogato solo dalla Regione Marche anche se uno similare è già pronto nella città di Trento. Nei prossimi mesi è possibile che altre Regioni lo possano introdurre, per questo motivo è bene fare sempre attenzione e leggere gli aggiornamenti sui siti del comune di residenza.

Per la richiesta contattare direttamente il comune della città delle Marche di residenza, oppure contattare la Regione per maggiori informazioni. I Caf sono altresì a disposizione per ogni tipo di richiesta e anche per richiedere il bonus, attraverso tutta la documentazione richiesta.