Asciugatrice, l’opzione che ti stira il bucato di cui nessuno sapeva l’esistenza

Asciugatrice: ecco l’opzione che contribuisce a stirare il bucato. Nessuno sapeva l’esistenza di questo elettrodomestico utile ed efficace.

Con il caro bollette molti italiani sono tentati a non utilizzare più gli elettrodomestici, il cui consumo incide pesantemente sul bilancio familiare. Tuttavia, ci siamo troppo abituati ad utilizzare tutti i comfort casalinghi e non riusciamo a farne a meno. Tra gli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente e che consumano di più, troviamo il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, il forno, l’asciugacapelli e l’asciugatrice. Proprio questo elettrodomestico consente di stirare il bucato in modo veloce ed efficace, ma nessuno ne conosce la reale esistenza.

L’asciugatrice consente di asciugare i capi velocemente e di non stirarli. Si tratta di un elettrodomestico molto comodo, soprattutto durante la stagione invernale. L’elettrodomestico ti permette di non avere più in casa gli stendini ed i capi umidi, che contribuiscono alla formazione della muffa. In commercio è possibile reperire tantissimi modelli di asciugatrici che propongono un set di diversi programmi eco e rapidi che permettono di svolgere l’operazione di asciugatura in meno di un’ora.

Lavaggio tessuti: metodi per non stropicciarli

Ci sono diverse soluzioni smart e piccoli trucchetti che consentono di non stirare i capi di abbigliamento. Stirare è una di quelle attività domestiche che non piace a nessuno e che assorbe tanto tempo.

Per evitare di stirare i capi di abbigliamento è necessario partire dal lavaggio dei capi: basta caricare il cestello della lavatrice con i vestiti, optare per programmi ECO e brevi con temperature basse ed impostare la centrifuga a pochi giri (600 giri al massimo).

Le temperature troppo elevate tendono a stropicciare i tessuti dei capi di abbigliamento, per questo è bene preferire le temperature basse. È buon consiglio utilizzare un po’ di ammorbidente che consente di distendere le fibre tessili durante il lavaggio.

È bene chiudere le cerniere ed abbottonare i capi di abbigliamento.

Dopo aver eseguito il lavaggio dei capi di abbigliamento, è bene togliere i panni dalla lavatrice. Dopo averli tolti dall’oblò è bene sbattere i capi in modo energetico ed evitare che si formino le pieghe.

È bene mettere le camicie e le giacche appese agli ometti e lasciare asciugare all’aria. Un buon metodo è quello di utilizzare l’asciugatrice, l’elettrodomestico che consente di asciugare velocemente i capi di abbigliamento.

Asciugatrice, il metodo segreto per stirare il bucato

Dopo averli tirato fuori dal cestello della lavatrice è possibile questi semplici passaggi per utilizzare l’asciugatrice. È bene non caricare eccessivamente l’elettrodomestico in quanto il sovraccarico impedisce ai capi di asciugarsi in modo omogeneo. Troppi capi nel cestello dell’asciugatrice contribuiscono alla formazione delle pieghe.

È bene impostare il programma “a vapore” che consente di distendere le fibre tessili in modo del tutto naturale. Poi si dovranno dividere i capi di abbigliamento per tipo di tessuto ed impostare il programma più adatto. Alla fine inserire i capi di abbigliamento con cura ed evitare che rimangano accartocciati.

Un buon metodo è quello di inserire due o tre cubetti di ghiaccio prima di azionare il ciclo di asciugatura. Il vapore acqueo consentirà di distendere le fibre tessili dei capi di abbigliamento già durante la fase di asciugatura.

Per ottenere risultati migliori inserire dell’asciugatrice delle palline di lana, che consentono di rendere morbide le fibre dei capi. Le fibre tessili che bisogna prediligere per evitare la stiratura sono il jersey, il cotone elasticizzato e l’elastan. Sono da evitare le fibre sintetiche in quanto formano molte pieghe.