Asciugatrice, butta 1 cucchiaio prima di accenderla: risparmierai alla fine del mese

È possibile risparmiare con l’asciugatrice? Basta un solo cucchiaio di questo ingrediente prima di accenderla per risparmiare a fine mese.

Scegliere una asciugatrice non è di certo facile, infatti è bene considerare alcuni fattori che non solo portano al risparmio ma anche alla sua manutenzione. Ogni famiglia deve chiedersi per quanto tempo vuole utilizzarla, quale sarà il carico giornaliero o settimanale e se ci sono margini di budget per questo investimento. Ovviamente, subito dopo è richiesta una manutenzione specifica e per risparmiare basta usare un solo cucchiaio di questo ingrediente: i portafoglio ringrazierà di sicuro.

L’asciugatrice consuma tanto?

Scegliere un’asciugatrice significa, come anticipato, verificare quale sarà il suo uso tenendo d’occhio il consumo. Questo viene indicato dall’etichetta del produttore che riporta la classe di efficienza a cui appartiene.

In ogni caso è preferibile che si acquisti un elettrodomestico di fascia alta come A+++, al fine che sia performante e che consumi pochissimo. I costi in bolletta di questo ultimo periodo sono altissimi, ma è bene considerare che nella maggior parte dei casi si tende anche a non mantenere correttamente l’elettrodomestico o usarlo negli orari sbagliati (ovvero non la sera e non la domenica dove si spende meno).

Per consumare meno in bolletta ricordarsi inoltre di asciugare a carico pieno, così che non ci siano dispersioni e giri a vuoto per i vari capi. Tutti questi fattori sono molto importanti oggi, considerando che il caro bollette sta arrivando a superare dei limiti oramai non più gestibili.

Risparmiare con l’asciugatrice, ne basta un solo cucchiaio

Nonostante l’asciugatrice faccia il suo magistrale lavoro, come anticipato la manutenzione è importante per risparmiare sulla bolletta. Prima di scoprire l’ingrediente che aiuta a buttare giù i costi, ecco alcune regole da seguire alla lettera:

Pulire sempre il filtro interno magari avvalendosi di soli ingredienti naturali come il bicarbonato di sodio e l’ausilio di una spugna;

Pulire sempre la vaschetta del serbatoio strofinando con il bicarbonato per poi lasciare in ammollo con aceto e acqua. Solo 15 minuti e asciugare prima di riutilizzare l’elettrodomestico.

Come abbiamo visto ci sono due ingredienti principali che aiutano a pulire l’asciugatrice, così che possa funzionare al meglio e far risparmiare sulla bolletta. Infatti, un elettrodomestico sporco tende a non fare il suo lavoro nel migliore dei modi, consumando molta più energia durante il processo di asciugatura.

Per avere la certezza di pulire bene tutto, prima di avviare il solito ciclo di asciugatura usare un cucchiaio di aceto di vino bianco mescolato con l’acqua per la pulizia del cestello. Non si dovrà risciacquare e si potrà poi iniziare il processo: l’elettrodomestico funzionerà benissimo e la bolletta avrà sicuramente meno zeri (al pari di meno consumi).

Questa operazione deve essere fatta almeno ogni 5/10 cicli di asciugatura, così che i detriti non si incastrino tra i componenti e l’asciugatrice possa lavorare correttamente.