Asciugamani vecchi, con il metodo della bacinella tornano nuovi

Capita a tutti di avere in casa degli asciugamani vecchi. Per evitare di buttarli via ecco spiegato il metodo della bacinella. Non dovrai più buttarli via.

Gli asciugamani vecchi sono per lo più caratterizzati da una perdita di morbidezza e volume che potrebbero essere ripristinati.

Asciugamani vecchi significa asciugamani ruvidi

Quando cambiamo gli asciugamani nel nostro bagno, speriamo che dopo aver lavato il viso o le mani, troviamo una consistenza soffice, che ci avvolga e coccoli. Purtroppo, molto spesso, non è così. Ciò succede perché gli asciugamani sono diventati vecchi o, semplicemente, non sono stati trattati a dovere.

Quando gli asciugamani invecchiano non significa soltanto che si sgualciscono o altro ma, soprattutto, che perdono la morbidezza che avrebbe dovuto caratterizzarli. La loro durezza, potrebbe essere dovuta non solo al tempo che passa ma anche a trattamenti sbagliati. Vediamo come far tornare la morbidezza di un tempo.

Il metodo della bacinella

Prima di procedere all’uso di uno qualsiasi degli ingredienti che ti consigliamo di seguito, sarebbe bene leggere l’etichetta che è apposta sui tuoi asciugamani. Ciò ti eviterà di danneggiarli.

La prima cosa da fare è quella di procurarti una bacinella abbastanza capiente per disporre al suo interno, gli asciugamani da far tornare nuovi. Successivamente, potrai affidarti a diversi ingredienti da versare nella bacinella insieme ad acqua ed asciugamani.

Il primo ingrediente in questione è sicuramente l’aceto bianco. Quest’ultimo veniva adoperato sin dalle nostre nonne per le sue proprietà di smacchiatore ed igienizzante. Non tutti sanno che, dietro il suo odore acre, si nasconde anche un grande potere ammorbidente. Per questo, nella bacinella dove avrai messo i tuoi asciugamani, versa un bicchiere di aceto poi aggiungi dell’acqua fredda. L’ammollo dovrà avvenire per un’ora circa. Al risciacquo noterai subito una consistenza migliorata dei tuoi asciugamani.

Anche il secondo ingrediente che ti proponiamo si trova in tutte le cucine ed è ecologico. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, l’ammorbidente per eccellenza. Ne bastano due cucchiai da versare nella bacinella insieme all’acqua. L’ammollo può durare mezz’ora, poi risciacquare. Se volessi un effetto potenziato, puoi usare bicarbonato e aceto insieme.

E se ti dicessimo che anche la camomilla è un ingrediente alleato dei tuoi asciugamani vecchi? Ne bastano quattro bustine da mettere nella tua bacinella per dare nuova vita ai tuoi asciugamani di spugna. Le bustine dovranno essere messe in infusione, come di consueto, in acqua calda. Dopo essersi raffreddato il composto dovrà essere versato nella bacinella, unitamente ad altra acqua tiepida. Provare per credere!

Ricorda che il metodo della bacinella è ancora più efficace se, dopo il risciacquo, eviterai di stendere i tuoi asciugamani alla luce diretta del sole. I raggi ed il calore eccessivo potrebbero indurire ulteriormente i tuoi asciugamani che erano tornati morbidi.