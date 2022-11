Asciugamani soffici e morbidissimi senza asciugatrice: il metodo sensazionale

By

Esiste un metodo per avere i nostri asciugamani morbidi senza fare uso dell’asciugatrice. Ecco il modo più efficace.

Ogni giorno, o quasi, nelle nostre faccende domestiche c’è quella di lavare il bucato e tra le pile di indumenti e di biancheria da pulire ci sono anche gli asciugamani, molto utili per potersi asciugare dopo una doccia o dopo aver lavato le mani.

La sensazione sul corpo di avere un asciugamano morbido e soffice permette, non solo di far assorbire maggiormente tutta l’acqua in eccesso sul nostro corpo, ma anche di avere un momento di relax.

Asciugamani: ecco come renderli morbidi senza asciugatrice

Accade però, molto spesso, che questi asciugamani sono ruvidi o duri e il motivo sta nel fatto che questi vengono fatti asciugare al sole, come spesso accade e che quindi tendano a irrigidirsi.

Uno dei metodi migliori per rendere morbidi e soffici i nostri asciugamani è quelli di farli asciugare in asciugatrice, ma questo comporterebbe un grande dispendio energetico considerevole.

Specie nell’ultimo periodo, l’aumento del caro energia ci fa desistere nell’utilizzare i nostri elettrodomestici e quindi si cerca sempre di fare economia per non ritrovarsi a dover pagare una bolletta dalle cifre mostruose.

Non tutti però sanno che possono utilizzare un metodo molto efficace e soprattutto economico per rendere gli asciugamani morbidi senza dover utilizzare per forza l’asciugatrice.

Basta infatti sciogliere 150 grammi di acido citrico, in acqua con l’aggiunta di 10 gocce di un olio essenziale a scelta e successivamente inserire 100 ml di questo composto nella vaschetta dalla lavatrice.

Qualora non ci troviamo dell’acido citrico, in sostituzione possiamo utilizzare anche dell’aceto bianco, mettendo nella vaschetta della lavatrice una tazzina di questo ingrediente con degli olii essenziali.

In questo modo gli asciugamani saranno molto morbidi e inoltre saranno anche igienizzati in quanto l’aceto ha delle proprietà antimicrobiche e antibatteriche e quindi elimina in gran parte i germi e i batteri.

Se invece vogliamo rendere anche profumati i nostri asciugamani, e non solo morbidi, possiamo mescolare del succo di limone a dell’acqua, stando ben attenti di dividerli in parti uguali.

Dopo aggiungere nella vaschetta, prima di azionare il nostro elettrodomestico, 100 ml del prodotto e azionare la lavatrice. Vedrete che oltre ad essere super morbidi i nostri asciugamani saranno anche profumati e freschi.

Altri consigli

Esiste poi una sostanza che non rende completamente morbidi i nostri capi ma alleggerisce la composizione calcarea dell’acqua oltre che a prevenire la formazione del calcare stesso in lavatrice.

Questo è il sale, che è considerato da sempre uno degli alleati della lavatrice e di conseguenza, con un solo misurino, avremo dell’acqua più pura questa andrà a lavare meglio i capi che saranno più morbidi.

Anche in questo caso, non poteva mancare l’ingrediente più amato dai metodi delle nostre nonne: il bicarbonato di sodio, che cattura l’umidità e rende bianchi i capi e quindi può essere inserito durante il lavaggio.

Il trucchetto per non farli indurire al sole è quello di stenderli appena la nostra lavatrice ha finito il suo lavaggio evitando quindi che l’acqua non ristagni e renda pesanti la nostra biancheria.

Inoltre, bisogna stare attenti a non esporli direttamente ai raggi del sole, ma lasciarli in un posto dove arrivi il calore ma mai direttamente su di essi e monitorizzare il processo di asciugatura.

Se esposti maggiormente al sole o all’aria, questi tenderanno ad indurirsi e inoltre è sempre consigliato avere mani pulite durante queste operazioni, perché se si hanno mani umide o bagnate i nostri capi non si asciugheranno mai.

Di conseguenza, bagnandosi più volte, dovranno asciugarsi più volte e il processo tenderà a rendere qualsiasi tessuto maggiormente esposto all’aria o al sole e col tempo diventeranno ruvidi e poco piacevoli da avere sulla pelle.