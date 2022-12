Arrivati in Sicilia i 500 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera

Altre 45 persone sono su un barcone al largo della Libia in attesa di essere soccorse.

Alarm Phone ha fatto sapere di essere in contatto con i naufraghi, che viaggerebbero su un gommone con il motore guasto e senza alcun contatto con la guardia costiera libica.

Sono arrivati questa mattina in terra sicula i 489 migranti soccorsi ieri dalla Guardia Costiera al largo di Portopalo di Capo Passero. Di questi, 180 sono stati fatti sbarcare ad Augusta, 205 a Catania e i restanti 104 a Messina nelle strutture di prima accoglienza delle varie città isolane.

Alarm Phone – il centralino di emergenza che si occupa di accogliere le richieste di aiuto dei migranti in mare – ha poi segnalato la presenza di un gommone in difficoltà, con a bordo 45 persone, al largo di Al Zawiyah, sulle coste libiche.

🆘! ~45 people adrift off #Zawiyah!

We are in contact with a group in distress on a rubber boat. They report that the engine broke. We are trying to reach the so-called Libyan Coastguards, but nobody is picking up the phone.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/zY2irmcZbh

— Alarm Phone (@alarm_phone) December 28, 2022