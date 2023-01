Arrivano 456 euro di aumento sulla pensione di febbraio per questi pensionati

Arrivano 456 euro di aumento sulla pensione del mese di febbraio 2023 per questa platea di pensionati: ecco chi sono i fortunati.

Aumento sulla pensione di febbraio per questi pensionati: in arrivo un maxi assegno previdenziale, conguagli ed arretrati nel cedolino INPS. Scopriamo quali sono le date di pagamento degli assegni previdenziali nel mese di febbraio 2023. Nel cedolino INPS del mese di febbraio saranno inseriti gli aumenti previsti per il mese di gennaio, compresi gli arretrati ed i conguagli spettanti, che l’INPS non è riuscita a computare a seguito del perfezionamento dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2023.

Aumento pensioni 2023: è ufficiale

A partire dal primo gennaio 2023 gli assegni previdenziali INPS sono aumentate. Con la Circolare n.15 del 28 gennaio, l’INPS ha ufficializzato la percentuale di rivalutazione degli assegni previdenziali. A partire dal primo gennaio ’23 oltre all’incremento dell’assegno previdenziale ci sarà anche il riconoscimento di un conguaglio. Gli importi degli assegni previdenziali sono adeguati in base all’adeguamento del tasso di inflazione.

Grazie alla perequazione monetaria i pensionati non perdono alcun potere di acquisto. La Manovra 2023 ha revisionato le aliquote di perequazione: solamente gli assegni fino a 4 volte l’importo minimo beneficeranno della rivalutazione monetaria pari a 7,3 punti percentuali. I pensionati che percepiscono un assegno mensile pari a tremila euro lordi percepiranno 116 euro in più.

Pensioni a febbraio 2023: in arrivo maxi-assegno e aumenti

La Legge di Bilancio 2023 ha ufficializzato gli aumenti definitivi sugli assegni previdenziali dovuti alla perequazione monetaria. A gennaio diversi pensionati non sono riusciti a vedersi accreditato l’incremento perequativo per le festività natalizie. INPS ha aggiornato i sistemi in data 2 gennaio e gli accrediti degli assegni previdenziali sono stati eseguiti in data 3 gennaio 2023. C’è stato poco tempo a disposizione per procedere al calcolo degli aumenti spettanti.

A questa platea di pensionati che non ha potuto ricevere l’aumento perequativo a gennaio, nel mese di febbraio spetteranno gli incrementi perequativi, gli arretrati ed in conguagli sul primo mese dell’anno 2023. Gli accrediti sono in arrivo in unico pagamento. Per coloro che non hanno ancora ricevuto la rivalutazione monetaria a gennaio di quanto aumentano le pensioni del mese di febbraio? Scopriamolo.

Aumento pensioni a febbraio: 456 euro di incremento

Solo le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo potranno beneficiare della rivalutazione monetaria piena. Per tutti gli altri assegni previdenziali di importo più elevato è previsto un taglio sugli aumenti. Al crescere degli importi dei trattamenti previdenziali gli aumenti sono applicati in misura decrescente. Le pensioni minime per gli over 75 anni aumenteranno a 600 euro.

Gli assegni mensili lordi di importo pari a 525,38 euro (anno 2022) aumenteranno a 564 euro (anno 2023). L’incremento mensile netto è di 38 euro, che moltiplicato per 12 mensilità dà un importo pari a 456 euro all’anno.

Pagamento Pensioni a febbraio 2023: il calendario

Per il ritiro del maxi assegno previdenziale che verrà erogato a febbraio, i pensionati devo seguire questo calendario: