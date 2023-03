Arrivano 1488 euro in più sullo stipendio, la novità riguarda solo queste categorie

I nuovi aumenti sullo stipendio degli insegnanti stanno facendo gioire tantissimi lavoratori italiani, che finalmente si ritroveranno 1488 euro in più in busta paga.

Ecco tutti i dettagli relativi ai nuovi aumenti sullo stipendio previsti dal Governo italiano. Faranno gioire milioni di cittadini.

Arrivano 1488 euro in più sullo stipendio

Il 2023 si sta rivelando un anno piuttosto complesso dal punto di vista finanziario per milioni di italiani. L’inflazione, infatti, sembra non voler diminuire e sono tantissimi i cittadini che non riescono più neanche ad acquistare i beni di prima necessità al supermercato.

Anche i costi del carburante sono alle stelle, assieme a quelli dell’energia elettrica e del gas, che stanno facendo arrivare delle vere e proprie batoste in bolletta.

Proprio per tali ragioni, molti cittadini chiedono al Governo dei bonus finanziari e degli aumenti sullo stipendio, che presto arriveranno. Purtroppo, però, lo faranno soltanto per alcune categorie di lavoratori.

In particolare, erano già in atto degli accordi tra il Governo e alcune associazioni dei lavoratori, nel contesto dei rinnovi dei contratti degli anni 2019 fino al 2022.

Il nuovo accordo aveva portato all’introduzione di un aumento sullo stipendio di ben 100 euro mensili. Le associazioni, però, non si erano dette molto soddisfatte per via dell’accordo raggiunto.

Così, il Governo ha pensato di aiutare ulteriormente alcune categorie di lavoratori, aumentando la loro retribuzione. Per questo, ha stanziato ben 300 milioni di euro in più.

Questo stanziamento incredibile ha portato a un aumento sullo stipendio fino a 124 euro al mese, per un totale di 1488 euro in più sullo stipendio annuale. Ma quali sono questi lavoratori italiani che finalmente percepiranno questi soldi? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Aumenti sullo stipendio degli insegnanti

Grandi notizie per alcuni lavoratori italiani, che finalmente vedranno aumentare l’ammontare del proprio stipendio. Sono milioni i lavoratori che vorrebbero poter ricevere un nuovo accredito in busta paga e che ogni mese controllano il proprio conto in banca. Purtroppo, però, non tutti riceveranno delle maggiorazioni, ma soltanto delle particolari categorie. Stiamo parlando del personale docente e del personale Ata.

Tutti i lavoratori della scuola, e in particolare gli insegnanti, quindi, si vedranno accreditare un ammontare sullo stipendio maggiorato di ben 1488 euro.

Gli aumenti sullo stipendio degli insegnanti saranno di 124 euro in più al mese, che, nell’arco dell’anno, si traducono come una sorta di mensilità in più. Un vero e proprio stipendio in più, che per i nostri insegnanti è oro, visto che i lavoratori della scuola italiani sono tra i meno pagati di tutta Europa.

Ora in tanti tra questi cittadini italiani si chiedono quando arriveranno per loro queste maggiorazioni sullo stipendio. La data esatta non è ancora stata comunicata, ma i lavoratori della scuola sperano che l’accredito arrivi già dal mese prossimo.

Si sono detti finalmente soddisfatti degli aumenti sullo stipendio degli insegnanti e per l’accordo raggiunto i sindacati e gli esponenti delle associazioni come CGIL e CISL. Finalmente, a distanza di tanti anni, arriverà il rinnovo dei contratti di lavoro per questi lavoratori italiani, assieme a degli aumenti che fanno comodo in questo periodo di grande crisi.