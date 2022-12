Arriva la seconda stagione di “Sissi” su canale 5

By

Torna su Canale 5 l’attesissima serie evento conosciuta dal pubblico come “Sissi”. Oggi 28 dicembre, si riparte con la seconda stagione sull’amatissima sovrana dell’impero Austro-Ungarico. In prima serata torna “Sissi” e i fan della serie non aspettano altro che vivere le vicende che hanno affascinato generazioni di spettatori.

Stasera in prima serata tornano le appassionanti avventure della sovrana dell’impero austro-ungarico, che con la prima stagione ha fatto impazzire diverse generazioni, ora pronte a vedere tutto d’un fiato anche questa seconda stagione. Sembra essere tutto pronto per questa sera, quando su Canale 5 andrà in onda la seconda stagione di “Sissi”.

Scopriamo insieme cosa ci aspetta da queste nuove e imperdibili puntate, di una delle serie più amate di sempre.

La storia

Le vicende riprese nella serie TV che ha appassionato molti, sono incentrata sulla figura dell’imperatrice Sissi. La sua di certo è una figura che nel tempo è stata vista anche in alcuni film. Nel 1920 Infatti uscì un film muto che andò in prima visione esclusiva e assoluta. Trattava ovviamente la vita e le vicende di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach.

Nel 2022, ispirandosi a questo grande film uscì in streaming “The Empress” e in tutti i cinema il film “Corsage”. Insomma, Sissi continua ad essere una grande fonte di ispirazione. Ora in prima serata torna su Canale 5 con la seconda e attesissima stagione di “Sissi”.

La nuova stagione di Sissi

Questa serie evento che ha tanto fatto appassionare diverse generazioni legge la storia in chiave decisamente moderna. È proprio questo il punto forte di questa serie TV, abbellita da abiti sontuosi e scene curate nei minimi dettagli. Protagonisti due amanti, che combattono con se stessi, dividendosi tra desideri personali e lotte di potere.

Di certo questa è una rilettura della vera storia dell’imperatrice per una generazione di spettatori decisamente più giovane, con scene di azione ma anche di amore folle e disperato, come quello tra Sissi e Franz.

L’Imperatrice Elisabetta sceglie nelle varie puntate sempre il sentimento dell’amore. Sin dalle prime puntate infatti coltiva con passione i suoi sentimenti che si accavallano e si scontrano continuamente. Tutti i personaggi hanno al proprio interno un turbinio di emozioni che non finisce mai, come ad esempio Franz.

Dietro quello sguardo serio e impostato si cela infatti una vastità di emozioni e sentimenti che bussano per uscire fuori. In questo senso bisogna dare il merito agli attori scelti, che sono stati assolutamente impeccabili nel vestire i panni dei protagonisti.

Non ci resta che sederci comodi e vedere in prima serata questa sera su Canale 5 le nuove puntate di Sissi.