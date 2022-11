Arriva la cicogna in famiglia Rodriguez? La foto del pancino sospetto

Nella famiglia Rodriguez sembra stia per arrivare un nuovo componente. Ecco il pancino sospetto che tutti quanti hanno notato.

La famiglia Rodriguez, negli ultimi anni ha avuto modo di farsi conoscere per via della partecipazione in vari reality di tutti i loro componenti, tranne che di mamma Veronica, che per ora sembra non averne intenzione.

Il tutto è cominciato con Belen Rodriguez, che dopo aver preso parte ad alcune trasmissioni televisive Rai decise di partecipare alla sesta edizione dell’Isola dei famosi classificandosi al secondo posto.

Rodriguez: il pancino sospetto

Da quel momento in poi, la sua carriera è stata in salita ed è stata cercata da tutte quanti le reti fino ad arrivare a conoscere Stefano De Martino, ballerino e adesso conduttore, che ha sposato nel 2013.

I due hanno avuto un figlio, Santiago nello stesso anno del loro matrimonio ma dopo pochi anni, decidono di separarsi per alcuni piccoli problemi e poi tornare assieme definitivamente ad inizio 2022, per la terza volta.

La coppia, infatti, avevano deciso di riprovarci qualche anno fa, ma le cose non andarono per il verso giusto, e solo dopo che Belen, è rimasta single dopo aver lasciato il padre della sua secondogenita, Antonino Spinalbese, è tornata tra le braccia di Stefano.

Da molto tempo si parla di una voglia da parte di Belen di diventare madre per la terza volta e in molti attendono la notizia di una nuova gravidanza della showgirl argentina da parte del ballerino.

Ma a far sospettare l’arrivo di un nuovo membro della famiglia Rodriguez, non è Belen ma bensì sua sorella Cecilia, che è diventata nota per aver partecipato prima all’Isola dei famosi, seguendo le orme della sorella e poi alla seconda edizione del Gf Vip con suo fratello Jeremias.

La storia d’amore

Proprio qui, nonostante fosse impegnata con Francesco Monte, Cecilia si è innamorata di IgnazioMoser, ex ciclista e imprenditore, che ha conquistato il suo cuore, instaurando con lei una storia all’interno della casa.

In questi anni di fidanzamento, i due si sono sempre mostrati inseparabili e finalmente è arrivato l’annuncio che in molti aspettavano. Ignazio, infatti, ha chiesto qualche settimana fa a Cecilia di diventare sua moglie.

Dopo la notizia, però, in molti hanno notato qualcosa di veramente particolare, pare che i due nascondano, come dice anche la copertina del settimanale Nuovo, un dolce segreto che potrebbe rivelare una dolce attesa da parte della donna.

I due non hanno smentito né confermato la notizia, ma sono tanti i followers che dicono di vedere Cecilia leggermente ingrassata e che negli ultimi tempi indossa dei vestiti larghi che tendono a nascondere la pancia. Anche durante gli ultimi eventi pubblici, Cecilia mostra un pancino sospetto e in molti si chiedono se stiano per diventare genitori.

Al momento, nessuno si è espresso sulla questione ma l’arrivo di un nuovo Rodriguez, sancirebbe in maniera perfetta il legame tra la Rodriguez e Moser che hanno dimostrato dopo il reality che il loro amore era vero.

Durante la loro permanenza nel Gf Vip, la loro storia era stata approvata anche da Cristiano Malgioglio che per l’occasione si definì la loro fata madrina chiedendo di far loro da testimone qualora un giorno si fossero sposati.

Chissà se Ignazio e Cecilia chiederanno proprio al cantante di far loro da testimone e se nel caso, Malgioglio accetterà. Staremo a vedere.