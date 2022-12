Arriva il temibile Orso Russo in Italia, quale regione sarà sommersa dalla neve

È in arrivo il terribile orso bruno in Italia con gelo e freddo. La neve sta arrivando dopo il caldo e non sarà una passeggiata.

Per tutti coloro che si erano già abituati al caldo di questi giorni, il terribile orso russo sta per arrivare anche in Italia ed è più minaccioso che mai. Gli esperti indicano che nelle prossime ore gelo e neve arriveranno sul nostro Paese, portando non pochi disagi. La neve colpirà soprattutto queste Regioni e si dovrà fare attenzione a come muoversi, perché l’orso russo non sarà di certo gentile e delicato.

Orso Russo in Italia: neve e gelo in arrivo

L’Orso Russo non è solo temibile ma anche gigantesco, gli esperti segnalano che sta prendendo man mano forma per arrivare in Italia. È un fenomeno atmosferico da non sottovalutare, in grado di rivoluzionare completamente le condizioni meteo in tutta Europa con rischi per il nostro Paese.

Negli ultimi giorni abbiamo potuto assistere ad un aumento anomalo delle temperature, anche se pian piano il maltempo sta interessando diverse regioni.

Perché si chiama proprio Orso Russo? È un modo simpatico per identificare l’Anticicolone Russo Siberiano, che è una delle condizioni che determinano il rigido inverno in tutto il Mondo.

Bisogna immaginare questo fenomeno come gigantesco e gli esperti lo tengono sotto controllo, perché preoccupa per il suo gelo intenso e per la neve che potrebbe portarsi dietro. Si chiama proprio così perché la formazione avviene in Russia e in Siberia per poi caricarsi e spostarsi in varie zone raggiungendo anche l’Italia.

Caratteristiche dell’Orso Russo: quali sono le Regioni colpite

Il fenomeno è caratterizzato da temperature che scendono sotto lo zero, raggiungendo una forma di sedimentazione graduale sino ai bassi strati. Gli esperti lo chiamano “raffreddamento pellicolare”.

La pianura siberiana è coperta di neve e questo amplifica il suo effetto: nonostante i raggi del sole l’aria tende a raffreddarsi sempre di più e creare un effetto gelo/neve poco simpatico.

Tutte le masse di aria gelate restano intrappolate, con l’aumento della pressione non si riesce a riscaldare gli ambienti e – come accennato – l’effetto domino è inevitabile.

Nonostante tutto possa cambiare nelle prossime ore, se il fenomeno dovesse concretizzarsi e raggiungere l’Italia sono le Regioni del Centro Nord a doversi difendere nell’immediato. Le parti che verrebbero colpite subito sarebbero quelle delle pianure, con neve e gelo minaccioso. Tutto questo potrebbe avvenire a metà gennaio/inizio di febbraio, per questo gli esperti invitano tutti a non preoccuparsi ma a tenere sotto controllo le previsioni giorno dopo giorno.

Cosa potrebbe quindi accadere? Se l’Orso Russo dovesse quindi arrivare anche in Italia sarebbero le regioni del Nord le prime ad essere colpite con vento gelido, temperature basse e neve copiosa su tutto il territorio pianure comprese. Potrebbe poi estendersi al Centro, mentre il Sud subirebbe un’ondata di freddo e pioggia di ritorno.