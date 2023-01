Arriva il gelido inverno, teniamoci forte: dove arriva la neve dopo la Befana

Arriva la neve dopo la Befana con il gelido inverno che bussa alla porta, dopo un lungo periodo di caldo e temperature anomale.

L’inverno si è fatto attendere ma con la neve dopo la Befana inizierà un lungo periodo di freddo e gelo intenso su tutta l’Italia. In questi giorni le temperature sono state lievi e l’anticilone africano ha regalato temperature superiori alla media stagionale. Inutile dire che una condizione di questo tipo abbia portato non pochi disagi, soprattutto per il turismo in montagna che si basa sul freddo e la neve di questo periodo. Ora gli esperti indicano l’arrivo del vero inverno gelido con la neve. Attenzione a queste zone in particolare.

Quando arriva il vero inverno?

Un Natale e Capodanno decisamente anomali per le medie stagionali di questo periodo. Tutti si sarebbero aspettati neve e gelo, invece le Regioni sono state abbracciate da un caldo particolare dovuto dall’anticiclone africano.

La situazione secondo gli esperti cambierà totalmente dopo il sei gennaio, quando ci sarà il primo passaggio della perturbazione che porterà al gelido inverno. Il contesto si riconoscerà per la diminuzione delle temperature soprattutto al centro Sud e poi al Nord.

Se nel periodo prenatalizio il caldo ha preso il sopravvento, con temperature miti completamente fuori stagioni tra nebbia e pioggia lieve, dal sei gennaio arriverà il vero inverno. Gli esperti evidenziano che il modello europeo sarà netto e il fine settimana dopo la Befana la perturbazione arriverà prepotentemente in tutta Italia anticipando quelle che saranno giornate ricche di neve e gelo.

Neve dopo la Befana: tra gelo e freddo

La neve arriva proprio dopo la Befana dal 10 al 12 gennaio grazie ad una rotazione delle correnti, che porteranno gelo e freddo da nord ovest. I primi fiocchi di neve si potranno notare lungo il dorsale appenninico del centro e del sud oltre che sulle alpi.

L’alta pressione verrà contrastata dalle correnti fredde che arrivano da Nord e Sud, tanto che si potrebbero verificare nevicate anche a bassa quota. Al momento non è ancora possibile capire come si evolverà la situazione ma è comunque certo che dalla prossima settimana si tornerà ad un inverno classico, normale.

Gli esperti indicano una fattibilità dal 45%, con un ritorno all’inverno pieno proprio dal 14 gennaio in poi. Ricapitolando quello che sta per accadere in Italia secondo gli esperti:

Nelle prossime ore si avranno ancora temperature miti , ma comunque si potrà percepire un abbassamento delle temperature soprattutto al Sud

L'alta pressione sta per lasciare spazio alla bassa pressione, con correnti fredde che interesseranno la maggior parte delle regioni italiane

Dal 6 gennaio è previsto un calo drastico delle temperature a partire dal Centro Sud e poi in tutte le regioni