Arriva il bonus da 991 euro, ma solo per chi ha superato questa età: chi può averlo

In arrivo il bonus da 991 euro, per chi ha superato questa età. Ecco chi saranno i fortunati che potranno ricevere questi soldi. Tutti i requisiti che bisogna rispettare e le informazioni che bisogna conoscere.

Il bonus affitto del 2023 è una detrazione fiscale e potranno usufruirne soltanto coloro che hanno superato una precisa età. Il bonus affitto 2023 sarà di grande utilità per questi giovani. Esattamente si parla di una forma di detrazione fiscale con una percentuale corrispondente al 20%, fino a giungere a una cifra massima di 2.000 euro. Vediamo quindi nello specifico a chi si fa riferimento

Bonus da 991 euro, di cosa si tratta e come funziona

Come è stato accennato poco fa, sembra essere in arrivo un bonus e per determinati soggetti. Sembra che si tratti di una vera e propria agevolazioni e per queste persone in particolare.

Quest’agevolazione costituita da una detrazione a livello fiscale si attua, praticamente, sull’importo riguardante il canone dell’affitto.

Per la precisione, la legge di bilancio 2022 ha stabilito che tale bonus possa essere richiesto solo per determinati giovani.

Infatti è richiedibile esclusivamente da tutte quelle persone che rientrano in una fascia di età trai 20 e i 31 anni non ancora compiuti.

In più devono disporre di un reddito che all’anno non deve andare oltre i 15.493,71 euro.

Il bonus affitto 2023 si può utilizzare unicamente durante i primi 4 anni correlati al contratto di affitto.

Infine una parte della casa oppure la totale unità immobiliare, deve essere adoperata non soltanto come abitazione principale del locatario, ma pure come sua residenza.

Quindi a partire dall’anno d’imposta del 2023, tramite questo bonus si riconosce una detrazione minima equivalente a 991,60 euro. Ciò per quanto concerne i primi 4 anni di affitto. In aggiunta, i requisiti richiesti devono essere controllati in ciascun periodo d’imposta, per il quale si fa domanda del bonus per l’affitto dei più giovani.

Esempio di questo bonus

Un esempio di questo bonus è il seguente: il canone annuale corrisponde a 10.800 euro? In tal caso il giovane in questione ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro.

Questo accade perché la percentuale del 20% di 10.800 euro è 2.160 euro, dunque va oltre l’importo massimo stabilito per la detrazione ed equivalente ai 2.000 euro.

Queste cifre si devono sempre andare a rapportare al quantitativo delle giornate nelle quali la casa è stata abitata. Oltre a risultare come residenza dell’affittuario. Tra l’altro la detrazione risulta suddivisa a seconda dei cointestatari inclusi nel contratto di locazione.

In riferimento al contratto di locazione, nel caso in cui dovesse essere stipulato da più locatari, allora potranno beneficiare di quest’agevolazione solo quelli che mostreranno di avere i requisiti richiesti per questa detrazione.

Oltre questo, è importante ricordare che l’indirizzo di residenza della casa affittata deve essere differente da quello collegato alla principale abitazione dei genitori.

La particolarità associata all’età, per quanto riguarda il bonus affitto giovani, è ritenuta valida anche se vi è soltanto parzialmente nel periodo d’imposta.

Come si può fare richiesta e quali sono gli immobili esclusi dal bonus

Gli immobili considerati di lusso, gli alloggi usati per scopi turistici e quelli di edilizia residenziale pubblica non rientrano tra le categorie scelte per adoperare il bonus giovani.

Per effettuare la richiesta inerente la detrazione del bonus affitto 2023 per i giovani under 31, si deve provvedere a fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione dei redditi.

Pertanto bisogna fornire i dati personali di chi fa la richiesta, quelli associati al genere di immobile, il contratto di affitto, la documentazione riguardante il tipo di immobile e il reddito annuo che non deve superare i 15.493,71 euro.

In questo modo e dopo aver inoltrato la domanda all’Agenzia delle Entrate, si potrà usufruire del bonus affitto giovani under 31, equivalente a uno sconto sulle imposte dovute. Alternativamente, si potrà utilizzare quando non risulta dovuta l’IRPEF, in qualità di importo a rimborso.

Riepilogo e requisiti da rispettare: quello che devi ricordare

Sulla base di quanto detto sinora si evince come per ricevere tale bonus bisogni rispettare dei precisi criteri che sono anche fondamentali. Tra questi ritroviamo il requisito dell’età, dunque il richiedente deve avere tra i 20 e i 31 anni che non devono essere compiuti quando si procede alla stipulazione dei contratti.

Bisogna inoltre avere un reddito che non supera i 15.493,71 euro.

Il richiedente deve possedere un contratto di locazione come riportato dalla legge in questione. Se tale contratto è stipulato da vari soggetti, solamente chi possiede i requisiti richiesti a livello di detrazioni, può poterne usufruire.

Ricordiamo che l’indirizzo di residenza di ciò che si affitta deve essere differente dall’indirizzo della casa in cui abitano i genitori.

Inoltre è importante ricordare ancora un altro aspetto importante: se si parla dell’età, come requisito, c’è da sottolineare che può avere validità anche in altre circostanze.

Facciamo un esempio: se il soggetto in questione diventa trentunenne a fine Giugno 2023 e procede con la stipulazione del contratto di affitto in una data precedente a questa, può poter usare la detrazione, avendo gli altri criteri necessari, per il periodo d’imposta 2023.

Al contrario se la stipula avviene dopo la data indicata o nella stessa data, allora il soggetto non può usufruire della detrazione prevista e di cui stiamo parlando.

Ecco che se si parla di questo bonus, bisogna tener a mente questi dettagli che fanno e possono fare una grande differenza.

Dunque se siete tra i fortunati ora sapete cosa bisogna fare in questi casi.