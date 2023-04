Arrigo Vecchioni, il ricordo della sorella Francesca in una foto

Una tragica notizia che il padre, Roberto Vecchioni, aveva dato chiedendo, dall’altro lato, silenzio e rispetto per il dolore della sua famiglia, per la morte di Arrigo, suo figlio.

Oggi lo fa anche Francesca, l’altra figlia di Roberto Vecchioni, che ha deciso di ricordare suo fratello con una foto molto particolare.

Un ricordo speciale

Una foto che li ritrae tutti insieme. A scattarla e a postarla sui social è stata Francesca Vecchioni, l’altra figlia del cantante Roberto, in ricordo di suo fratello, scomparso da poco. Tutti insieme, i quattro figli di Vecchioni, in una sola fotografia, a ricordo che niente e nessuno mai li separerà.

A dare la notizia della morte di Arrigo Vecchioni era stato proprio il padre Roberto, in una nota commossa, chiedendo, però, al tempo stesso, silenzio per la sua famiglia, nel pieno rispetto del loro immenso dolore, poco meno di una settimana fa.

Francesca, oggi, ha deciso di pubblicare, sia su Instagram che sugli atri suoi canali social, questa foto molto speciale e, al tempo stesso particolare: la ritrae insieme agli altri suoi fratelli, Arrigo compreso.

Loro quattro, i figli di Roberto Vecchioni: Francesca, Edoardo, Carolina ed il compianto Arrigo. Felici, insieme e sorridenti, a sugellare una unione, non solo di sangue, ma anche di affetto che niente e nessuno, nemmeno la situazione più tragica, quale quella proprio della morte di Arrigo, li separerà.

Arrigo Vecchioni è scomparso lo scorso 18 aprile, all’età di soli 36 anni. Come dicevamo, a dare il triste annuncio era stato proprio suo padre, Roberto, con un post molto toccante: “Dopo tanto dolore il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio” – aveva scritto, annunciando ai suoi fan quello che era successo.

Una foto con i quattro fratelli

Il mondo dei social non si è fatto attendere e tantissimi sono stati i messaggi di stima, di affetto e di vicinanza, non solo a Francesca ma a tutta la famiglia Vecchioni, in ricordo del giovane Arrigo scomparso prematuramente.

Arrigo aveva solo 36 anni quando è deceduto. Era il secondogenito dell’artista, nato dal suo secondo matrimonio con Daria Colombo. La foto, pubblicata da Francesca Vecchioni su Instagram, ha colpito tutti. il sorriso, la spensieratezza, la felicità dello stare insieme dei quattro fratelli.

I commenti del popolo dei social sono stati tutti unanimi. Dal “Siete meravigliosi”, alla volontà di condividere e di aiutare la famiglia Vecchioni a portare e sopportare questo dolore così grande e forte, come la perdita di un fratello (per Francesca) e di un figlio (per il cantante Roberto).

Dopo aver dato l’annuncio sui social della morte di suo figlio, da allora Roberto Vecchioni non è più tornato sull’argomento e non ha più rilasciato dichiarazioni in merito, così come anche i suoi figli. Fino alla pubblicazione di questa foto su Instagram da parte di Francesca.