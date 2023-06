Arrestato il guidatore dell’incidente di Simbario: positivo all’alcol test

E’ stato arrestato il guidatore che ha travolto nella giornata di ieri due persone, uccidendole, a Simbario (Vibo Valentia): positivo all’alcol test.

Arrestato il guidatore che nella giornata di ieri ha travolto due uomini, morti sul colpo, che stavano spingendo la loro auto in panne, in mezzo alla strada. L’incidente in provincia di Vibo Valentia. L’uomo che ha provocato con la sua BMW l’impatto stava rientrando da un banchetto di nozze ed è stato trovato positivo all’alcol test. I due morti, un uomo di 60 anni e un giovane di 23 anni, stavano facendo ritorno da Ionio Reggino dove insieme agli altri quattro avevano prestato servizio come camerieri in un banchetto nuziale. Nel 2019 un altro incidente nella stessa zona di Trasversale delle Serre era costato la vita a tre giovani. Poi ancora, a capodanno, era morto un uomo di 32 anni.

Incidente di Simbario, arrestato il conducente

Simbario piange oggi Bruno Vavalà, di 23 anni, e Nicola Callà di 60. Le due vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto a ridosso del comune in provincia di Vibo Valentia. Una strage, per quella che purtroppo è una dinamica ricorrente. Auto in panne, i passeggeri scendono dalla vettura, e un’altra auto passando li travolge. Il dramma si è consumato nei pressi un cavalcavia, quando le due vittime a causa di un guasto alla loro Peugeot 204 erano scese per provare a rimetterla in moto. Non essendoci riusciti, i due avevano poi deciso di spostare a mano l’auto.

E’ in quel momento che è arrivata nella stessa corsia un’altra vettura. Una BMW che ha colpito con violenza l’auto sul ciglio della strada. Possibile che il conducente non si sia accorto dell’altra vettura sul ciglio della strada, visto che sostava in panne in prossimità di alcune curve. All’interno della Peugeot c’erano anche altre due persone, rimaste ferite ma non in pericolo di vita – secondo quanto si apprende. Ad avere la peggio sono stati i due uomini, che stavano spiegando l’auto sulla Trasversale delle Serre.

L’impatto avvenuto alle 15:30 circa del pomeriggio di ieri, ancora da verificare le cause forse per una mancata visibilità, ha addirittura fatto sbalzare una delle due vittime dal cavalcavia, che ha compiuto un volo di dieci metri. Sulla dinamica indagano adesso i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, che avevano raggiunto il posto insieme ai soccorritori per effettuare i rilievi del caso. Il cadavere di Vavalà è stato recuperato dai pompieri, con la circolazione che era rimasa bloccata per ore.

Subito erano intervenuti i vigili del fuoco insieme ai paramedici del 118. Vani erano stati purtroppo i tentativi di rianimazione dei due deceduti.

Nella giornata odierna il conducente della BMW è stato arrestato. L’uomo aveva un tasso alcolemico di di 1,14 g/l, superiore al massimo consentito. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, pare che i due deceduti stesso facendo ritorno da Certosa, dove insieme agli altri passeggeri erano di ritorno da delle nozze. A Ionio Reggino i quattro avevano prestato servizio come camerieri in un banchetto nuziale.

Nel 2019 un altro incidente mortale nella stessa zona

Teatro purtroppo di altri incidenti la Trasversale delle Serre. Diverse volte in passato infatti quella strada ha visto sangue sparso sull’asfalto, spesso anche di giovanissimi. Tre anni esatti fa, il 23 giugno 2019, a perdere la vita erano stati tre ragazzi di Soriano che stavano tornando a casa dopo una notte in discoteca trascorsa a Soverato. Solamente un giovane, presente nell’auto al momento dell’impatto, era riuscito a salvarsi riportando gravissime ferite.

E ancora, a capodanno del 2022 un altro tragico incidente. Stavolta la vittima di 32 anni era andata a schiantarsi nei pressi dell’uscita del comune di Simbario, prima delle quattro gallerie presenti lungo la strada.

Una zona che necessita sicuramente di nuove misure di sicurezza e interventi, vista la pericolosità e il traffico, e la cadenza con cui avvengono gravissimi incidenti, spesso mortali.