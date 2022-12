Arrestato alle Bahamas l’imprenditore Sam Bankman – Fried

È stato arrestato l’imprenditore Sam Bankman – Fried, proprietario della sua società FTX di criptovalute, coinvolta in uno dei più grandi scandali del settore. L’uomo è stato rintracciato alle Bahamas.

Sam Bankman – Fried è accusato dal tribunale di New York per aver violato le leggi sui vari mercati azionari, al giorno d’oggi in vigore. Ancora non sono stati noti i precisi capi d’accusa. Attualmente l’uomo si trova in detenzione presso le autorità delle Bahamas, in attesa di un’estradizione per cui sarà necessario attendere qualche settimana.

È stato arrestato il famoso imprenditore di criptovalute Sam Bankman – Fried, ex amministratore delegato e fondatore della famosa piattaforma di scambio per criptovalute chiamata FTX. L’uomo è stato rintracciato alle Bahamas e arrestato, città dove è residente e dove è presente la sede della sua attività.

L’arresto è stato voluto a seguito di un mandato richiesto dal tribunale statunitense nei suoi confronti, dal momento che Bankman – Fried è un cittadino americano ed è stato accusato di essersi appropriato dei soldi che venivano depositati dai clienti sulla piattaforma di FTX al fine di utilizzarli per poter finanziare un’altra attività.

L’attività che sarebbe stata finanziata con questi fondi si chiama Alameda Research e anch’essa si occupa di borsa online, in particolare di trading finanziario. A seguito di questi finanziamenti, l’imprenditore, avrebbe perso circa 8 miliardi di dollari di investimenti e risparmi provenienti da migliaia di persone.

Attualmente il tribunale di New York, che ha rilasciato il mandato d’arresto, non ha ancora reso noto quali siano i capi di accusa nei confronti di Sam Bankman – Fried.

La SEC, Securities and Exchange Commission ossia l’azienda americana governativa che ha il compito di sorvegliare l’operato che viene svolto all’interno delle borse, ha reso noto in un comunicato ufficiale di approvare le azioni legali e giudiziari che sono state mosse nei confronti dell’imprenditore, accusandolo “per aver violato le leggi sui mercati azionari”.

Le testate giornalistiche americane hanno tentato di ipotizzare quali potrebbero essere i capi d’accusa tra questi sono stati citati truffa, riciclaggio di denaro e frode informatica.

Attualmente l’imprenditore è in mano alle autorità delle Bahamas, ci si aspetta che nei prossimi giorni venga estradato negli Stati Uniti, il processo sicuramente richiederà qualche giorno o anche qualche settimana. Qualora Sam Bankman- Fried decidesse di opporsi legalmente, il tempo necessario per l’estradizione potrebbe allungarsi.

Il caso Bankman- Fried

Tutto ha avuto inizio il mese scorso con uno dei più grandi scandali di sempre all’interno del mondo delle criptovalute. Scandalo che ha coinvolto una delle piattaforme più utilizzate e apprezzate al mondo, FTX, e il suo proprietario Bankman – Fried considerato uno degli imprenditori più importanti e brillanti di tutto il settore.

Lo scorso novembre 2022, è venuto alla luce che la piattaforma e l’intera azienda ad essa collegata non era solida economicamente come si pensava, ciò ha portato numerosi clienti a voler ritirare i propri investimenti eseguiti utilizzando proprio FTX.

Ciò che è venuto fuori è che i clienti non hanno potuto recuperare il proprio denaro perché la piattaforma non aveva più i soldi che erano stati depositati, dal momento che l’imprenditore Bankman – Fried aveva utilizzato questi fondi per poter finanziare e sostenere un’altra delle sue attività ossia la Alameda Research. L’importo mancante è pari a 8 miliardi di dollari.

A questo punto FTX non ha avuto scelta e ha dichiarato bancarotta. Attualmente non si sa ancora se i risparmiatori e gli investitori, che hanno usufruito della piattaforma, riusciranno a recuperare il proprio denaro.

Anche perché il mercato azionario è carente di regolamenti soprattutto in zone particolari come le Bahams, dove l’azienda ha sede. Ciò vuol dire che non ci sono garanzie nei mercati azionari o negli investimenti più classici.

L’imprenditore fino ad oggi ha negato ogni accusa e ogni responsabilità, affermando che i problemi che sono stati riscontrati con la piattaforma non sono dovuti ad atti criminali ma bensì a disattenzioni contabili. Ora che è partito il mandato di arresto e che l’imprenditore è stato arrestato, non resta altro che vedere come evolverà l’intera vicenda.