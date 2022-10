Armando Incarnato di UeD, conoscete la bellissima figlia? È uno splendore | FOTO

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più popolari del trono Over di Uomini e Donne, che da anni fa discutere per il suo carattere irruento e anche un po’ polemico. Ma non tutti sanno che ha avuto un passato molto particolare e che ha una bellissima figlia. Ecco chi è.

Armando Incarnato, classe 1977, è un imprenditore napoletano che da qualche anno è diventato popolare grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne Over, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Arrivato nel 2018 nel dating show, Armando fa sempre molto discutere soprattutto in studio, ma non tutti sanno che la sua vita privata è stata molto tormentata. Una delle cose belle della sua vita è, però, sua figlia Michelle. La conoscete? Ecco la foto insieme.

Armando Incarnato e la figlia Michelle, un grandissimo amore

Armando Incarnato è originario di Napoli e fa l’imprenditore, proprietario di una catena di saloni di parrucchieri chiamata Exclusive Luxury Hair. Ha fatto di tutto nella sua vita prima di arrivare dov’è ora, il barman, il corriere e ha lavorato anche nei supermercati.

Durante la stagione 2018/2019 approda a Uomini e Donne Over, dove vuole trovare il vero amore dopo una vita privata difficile.

Infatti, Armando è stato per 17 anni con Daniela, una storia che proprio lui spesso ha raccontato. Da questa relazione, finita purtroppo male, è nata Michelle, una splendida bambina per cui lui stravede.

Armando è un papà molto presente, come vediamo anche sui social network, dove il cavaliere spesso pubblica foto della bambina, che è davvero bellissima e sprizza gioia da tutti i pori.

Proprio quest’anno Incarnato ha parlato della sua relazione con la figlia, in un’intervista, dicendo che purtroppo la fine della relazione con la sua ex non ha regalato alla piccola Michelle una famiglia unita, ma che entrambi i genitori sono molto presenti per lei.

Armando ha detto: “Mi reputo il papà più buono del mondo. Mia figlia merita tanto, come del resto tutti i bambini.”

Parole molto dolci, che vengono dal cuore di un papà davvero innamorato della sua bambina e che farebbe di tutto per lei in qualsiasi circostanza possibile.

Armando Incarnato a Uomini e Donne

Nonostante le delusioni avute in passato a livello privato, Armando ancora oggi è alla ricerca della donna giusta per lui.

Da quando è arrivato nello studio di Maria De Filippi, ha subito attirato l’attenzione delle dame grazie al suo fascino. Ha iniziato tantissime conoscenze, cin Noel Formica e Roberta Di Padua ad esempio, ma nessuna è arrivata poi a una vera e propria conclusione.

In studio, Incarnato è spesso protagonista di alcune polemiche, anche per via di segnalazioni che arrivano alla redazione, su possibili relazioni esterne che lo riguardano.

Infatti, Armando si ritrova spesso a litigare con gli opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che spesso lo definiscono come una persona arrogante.

Il pubblico si chiede spesso se riuscirà prima o poi a trovare una dama che lo colpisca nel programma, staremo a vedere. Al momento, per lui sono arrivate tante nuove corteggiatrici, che aspettano di capire come si evolverà il percorso di Armando nel programma.