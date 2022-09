Aria condizionata, l’opzione segreta che ti riscalda tutta casa a costo zero

By

Ogni volta che arriva una bolletta ormai si spera che la cifra non sia allucinante, ma con l’arrivo dell’inverno la situazione potrebbe peggiorare. Ma sapete che c’è un modo per avere una casa calda senza spendere soldi in energia? Esiste davvero, ecco qual è.

L’estate ci ha lasciati e l’inverno sta arrivando (come diceva una famosa serie tv): questo cosa vuol dire? Che presto chiunque dovrà accendere i riscaldamenti, sia termosifoni che condizionatori, per riscaldare la propria casa.

Un’azione così semplice ma che quest’anno, a causa del caro energia, potrebbe diventare un grande problema. Attenzione: c’è un modo per risparmiare ed è più semplice di quello che si pensa.

Aria condizionata, come pagare poco? Ecco la soluzione

I riscaldamenti accesi stanno tornando, l’inverno ormai è alle porte e ce ne stiamo accorgendo in Italia con il cambio del clima repentino, che ci ha trasportato da un’estate torrida a un autunno molto fresco e piovoso.

In casa i condizionatori, anche in questo caso, diventano grandi alleati per il freddo, a volte più efficaci dei semplici termosifoni.

Infatti, accendere il condizionatore per riscaldare una stanza è, di sicuro, molto più veloce che attendere che i termosifoni diventino caldi abbastanza da sprigionare calore ovunque.

Certo è che i condizionatori consumano tantissima corrente elettrica, questo vuol dire bollette altissime.

Soprattutto in questo periodo, in cui il caro energia si fa sentire su tutta la popolazione, si deve trovare una soluzione al problema.

Questa esiste ed è più semplice del previsto: i condizionatori ad energia solare. Sapevate della loro esistenza?

Questo è un metodo davvero efficace per risparmiare energia elettrica, oltre che una scelta molto ecologica da fare per dare un tocco green alla propria casa.

Vediamo insieme di cosa si tratta e come funzionano questi condizionatori di nuova generazione.

Condizionatore a energia solare: come funziona e di cosa si tratta

Per evitare bollette salate, l’aria condizionata collegata ai pannelli solari può essere, senza dubbio, una soluzione adeguata per tutte le case.

Inoltre, spesso ci sono anche incentivi statali per poter installare questa tipologia di dispositivi in casa, che permettono di comprare gli apparecchi anche a un prezzo scontato.

Il condizionatore di questa tipologia utilizza prevalentemente l’energia dai pannelli solari, disposti sul tetto dell’abitazione. Durante le ore di sole, quindi, gli apparecchi si ricaricano come se fossero collegati all’energia elettrica normale.

Nel momento in cui si fa buio o l’alimentazione non è sufficiente. il sistema in automatico attacca i condizionatori alla linea elettrica pubblica.

Installare un condizionatore con il fotovoltaico in inverno (ma anche in estate) conviene tantissimo. Ebbene sì, questo sistema porterà un risparmio notevole sulle bollette e, inoltre, installare i pannelli solari prevede una detrazione del 50% grazie ai bonus previsti.