Argento 800, ecco quanto vale ora un grammo: il prezzo che potrebbe stupirti

Sai quanto vale un grammo di argento 800? Se possiedi vari oggetti di questo materiale prezioso potresti realizzare un bel gruzzoletto. Scopriamo quanto vale attualmente un grammo di argento 800!

In questo periodo il prezzo dell’argento 800 al grammo è molto elevato e se hai in casa oggetti realizzati con questo materiale potresti possedere una piccola fortuna. Ma qual è il prezzo al grammo dell’argento 800? Scopriamolo di seguito, così possiamo calcolare il valore dei nostri oggetti!

Argento 800 materiale prezioso

Largamente usato per fare doni preziosi e presente nelle nostre case, l’argento 800 è un materiale molto resistente, sicuramente più di quando è proposto puro, e sta vivendo un periodo florido perché il valore da qualche tempo è in aumento.

Considerato un metallo prezioso, al pari dell’oro e del platino, l’argento è inconfondibile per il suo caratteristico colore bianco scintillante, è duttile, malleabile e resistente all’ossidazione dell’aria. In passato questo materiale è stato ampiamente usato per realizzare gioielli, complementi d’arredo, monete, nella realizzazione di stoviglie e nelle belle arti.

Nell’industria viene sfruttata la conduttività dell’argento, le sue qualità antibatteriche e la sua sensibilità alla luce. Ad oggi questo materiale viene usato per le batterie, per le leghe di saldatura e brasatura, per i rivestimenti del vetro, per l’odontoiatria, per la medicina, per i chip LED, per l’energia fotovoltaica e in tantissimi altri ambiti.

Come è evidente, si tratta di un materiale prezioso e possiamo averlo in casa sotto forma di oggetti magari tramandati dai genitori o dai nonni, visto che in passato era usanza regalare oggetti in argento. Se decidi di vendere argento 800 devi prima verificare se è corretta la valutazione attribuita agli oggetti posseduti. Il prezzo viene calcolato al grammo o all’oncia, a seconda del mercato di riferimento.

Qual è il valore dell’Argento 800

Allo stesso modo di come accade per l’oro, per ottenere il valore corretto dell’argento 800, contenente quindi l’80% di argento puro, bisogna partire dal prezzo di borsa dell’argento puro. Da qui si va a ritroso per calcolare il valore al grammo del prezzo dell’argento 800 usato.

E’ importante sottolineare che non c’è alcuna differenza sul prezzo d’acquisto anche se l’argenteria è usata. Un altro dettaglio da mettere in evidenza è che esiste nell’argento anche il marchio 925, usato solitamente per oggetti come bracciali, collanine e ciondoli in argento, e raro per oggetti di grandi dimensioni.

Il valore di questo tipo di materiale è un po’più alto di quello da 800 in quanto contiene all’interno il 92,5% di argento puro. Occorre tenere conto di questa distinzione perché in fase di vendita il prezzo cambia e quindi puoi anche realizzare più di quanto immaginavi.

Un altro modo per calcolare il prezzo al grammo è andare sui siti online che tengono costantemente aggiornato il valore di questo materiale. Sempre online sono disponibili dei calcolatori gratuiti. Si possono usare per stabilire quanto potrai recuperare dagli oggetti che hai in casa. Basta inserire il peso e cliccare su “calcola”.

Quanto puoi guadagnare con i pezzi in argento 800

Poiché le quotazioni dell’argento 800 non sono mai stabili, dare un valore preciso al grammo è praticamente impossibile. Tuttavia, si può fare un calcolo di quanto puoi recuperare vendendo un oggetto in argento, prendendo come esempio un valore.

Prendiamo come ipotesi che il prezzo al grammo dell’argento 800 è di 0,40€, se siamo in possesso di pezzi del peso complessivo pari a 900 grammi alla vendita possiamo recuperare 360 euro. Si tratta di una bella somma, che può essere utilizzate per far fronte ad altre spese invece di tenere nella vetrina pezzi che non usiamo mai.

Dunque, se anche tu hai la fortuna di avere in casa diversi pezzi in argento e stati prendendo in considerazione l’idea di venderli informati sul prezzo al grammo cogli il momento in cui ha maggior valore per aumentare i tuoi profitti!