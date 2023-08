Arezzo, bimbo cade dal terzo piano di un centro per richiedenti asilo

By

Un bambino è precipitato dalla finestra del terzo piano del centro per richiedenti asilo di Caprese Michelangelo in provincia di Arezzo.

Il piccolo è caduto per cause ancora ignote. Immediatamente sono giunti i soccorsi che lo hanno trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La struttura si trova precisamente in via Zenzano.

Il bambino precipitato dal terzo piano del centro per richiedenti asilo di Arezzo

Durante la giornata di oggi, all’interno di uno dei centri per richiedenti asilo è avvenuta una vera e propria tragedia.

L’accaduto si è verificato a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Un bambino è caduto dalla finestra del terzo piano del centro, situato in via Zenzano. Il piccolo, dopo la caduta, è precipitato sul prato sottostante.

Immediatamente sono giunti i soccorsi sul posto e il bimbo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Firenze.

A quanto pare, il piccolo avrebbe riportato diverse fratture, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo, di origini nigeriane, era arrivato con una barca a Lampedusa, per poi essere trasferito nel centro ad Arezzo.

Al momento della caduta, il bambino si trovava da solo nella sua camera perché la madre, la quale è volontaria in un’associazione, si trovava in servizio. Il piccolo era rimasto sotto la supervisione del compagno della donna, il quale si era assentato per qualche minuto.

Continuano le indagini per chiarire al meglio l’accaduto.