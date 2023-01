Arancia e caffè, la combinazione che non ti aspetti: resti soddisfatto dal risultato

Non tutti sanno che unendo l’arancia con il caffè si può realizzare un dolce prelibatissimo. Ecco come procedere.

A volte, durante la giornata, che sia dopo pranzo o dopo cena o anche quando abbiamo bisogno di stuzzicare qualcosa di buono e che ci tolga lo sfizio di addentare qualcosa tendiamo a consumare dei dolci.

Molte volte, per via della pigrizia o per via di non avere molti ingredienti in casa, tendiamo ad acquistare snack già pronti e venduti dal supermercato anche se questi possono contenere conservanti.

Arancia e caffè: l’abbinamento che non ti saresti mai aspettato

Il loro utilizzo, durante la settimana non è del tutto sbagliato, perché alcuni di questi possono risultare salutari e l’apporto di zucchero nel nostro corpo e nel nostro cervello è utile per svolgere le azioni di tutto il giorno.

A volte però, ci troviamo sprovvisti di questi snack e vogliamo preparare un dolce genuino con alcuni ingredienti che abbiamo in casa, ma non sempre sappiamo quali usare e quali abbinare.

Non tutti, però, sanno che ci sono due ingredienti che sembrano essere molto distanti tra loro, per via dei sapori completamente opposti, ma che uniti possono risultare essere qualcosa di molto prelibato.

Stiamo parlando delle arance e del caffè, e di una ricetta molto semplice che da vita ad una torta che farà sicuramente saltare di gioia le papille gustative e che potrebbe essere anche un ottimo dolce per una cena in compagnia.

La ricetta

Prima di tutto dobbiamo entrare in possesso di tre arance di belle dimensioni e assicurarsi che siano profumate e poi sbucciarle tagliandole successivamente a tocchettini inserendole in una ciotola.

Fatto questo, con un mixer ad immersione, andiamo a frullare le nostre arance mentre in una ciotola a parte rompiamo tre uova a cui aggiungiamo 160 grammi di zucchero e un bicchiere di olio vegetale di circa 200 ml.

Uniamo il tutto e dopo aggiungiamo 200 ml di latte e grattugiamo all’interno di questo composto un po’ di scorza di arancia. Fatto questo, una volta ottenuto un composto cremoso, aggiungere le arance frullate in precedenza.

Con una frusta, uniamo il tutto con molta delicatezza e setacciamo al suo interno 360 grammi di farina e una bustina di lievito di dolci, equivalente a circa 10 gr di prodotto e proseguire.

Dopo, ungiamo una teglia con mezzo cucchiaio di burro che devono essere ben spalmati e mezzo cucchiaio di farina per poi inserire parte del composto ottenuto facendo rimanere almeno 1/4 di questo nella ciotola.

Una volta inserito nella teglia, spalmarlo per bene, e nel rimanente composto nella ciotola unire 15 grammi di caffè e poi successivamente inserire questo nuovo composto nella teglia, formando dei piccoli cerchi qua e la sul precedente composto.

Questo, va infornato per almeno 40 minuti a 170° e successivamente, quando lo estraiamo dal nostro elettrodomestico va cosparso con 300 ml di latte, facendo uso di un cucchiaino e sopra va sparso del cocco rapè.

Fatto raffreddare il tutto, il dolce viene tagliato in piccoli quadratini e servito e possiamo vedere come la differenza cromatica può essere accattivante agli occhi ma soprattutto al palato.