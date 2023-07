Appuntamento con il Fisco: ecco le scadenze fiscali previste per luglio

La stagione fiscale si fa sempre più rovente: luglio è un mese ricco sul fronte degli appuntamenti con il Fisco. Ecco quali sono.

Sono tante le scadenze tributarie da cerchiare sul calendario del mese di luglio: dal versamento dei contributi fino al versamento dell’IVA, dal versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta nel corso dello scorso mese fino al versamento mensile della Tobin Tax. Insomma, ci sono scadenze ed adempimenti fiscali veramente importanti per il mese di luglio.

Scadenze fiscali luglio 2023: ecco gli appuntamenti da cerchiare in rosso

A luglio sono tantissimi gli adempimenti fiscali da cerchiare in rosso sul calendario. Tra i più rilevanti c’è la mini-proroga relativa alla scadenza delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il Tesoro ha annunciato la proroga della scadenza dei versamenti per tutti i soggetti ISA. Prima della scadenza del 20 luglio, i contribuenti italiani devono rispettare un’altra scadenza fiscale importante fissata in data 10 luglio 2023.

Scadenza versamento dei contributi lavoratori domestici

Il dieci luglio è il termine ultimo fissato per versare all’INPS i contributi da lavoro domestico. I datori di lavoro che hanno alle dipendenze badanti, colf e baby-sitter devono versare i contributi che hanno cadenza trimestrale.

Versamento saldo IVA e ritenute operate dal sostituto d’imposta

Il giorno 17 luglio è il termine ultimo per procedere al versamento del saldo IVA 2022 per chi ha optato per la rateizzazione, oltre al versamento IVA mensile per i contribuenti che hanno optato per il versamento della liquidazione IVA con cadenza mensile. In data 17 luglio è fissata la scadenza per versare le ritenute operate dal sostituto d’imposta lo scorso mese.

Quando versare la Tobin Tax?

Il 17 luglio è il termine ultimo per versare l’imposta sulle transazioni finanziarie, meglio nota come Tobin Tax, da effettuare con Modello F24. Molto discussa dal governo, si va verso l’addio definitivo della Tobin Tax, che avrebbe dovuto portare secondo le previsioni di Monti ad oltre 1 miliardo di euro di entrate durante l’anno. L’importo effettivo non è stato neanche della metà rispetto alle previsioni. Per questo, l’attuale esecutivo starebbe lavorando per eliminare questa tassa.

Mini-proroga al 20 luglio per questi contribuenti

Il Tesoro ha annunciato la mini-proroga della scadenza del versamento delle imposte sul reddito al 20 luglio. I contribuenti devono versare il saldo 2022 ed il primo acconto dell’anno 2023. La proroga include i contribuenti con Partita Iva compresi i forfettari, società di persone, enti e società di capitali. Possono beneficiare della mini-proroga anche i soci di società a responsabilità limitata e di società di persone che abbiano optato per la trasparenza tributaria.

Scadenza 25 luglio ’23

Altra scadenza fiscale da rispettare per il mese di luglio è prevista per il 25 luglio. Entro tale data devono essere presentati gli elenchi INTRA mensili e trimestrali.

Scadenza fiscale 31 luglio

L’ultimo giorno del mese di luglio è il termine ultimo per procedere con la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Con l’ultima comunicazione, l’INPS ha annunciato il via della nuova piattaforma Inps Omnia.