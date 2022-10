È stato approvato dall’Aifa il primo farmaco che ha la capacità di abbassare i livelli di colesterolo Ldl nel sangue. L’innovativa terapia mira a fermare la patologia a monte e non ad alleviare i sintomi.

Un farmaco che cambierà i percorsi di cura in modo consistente e andrà ad abbattere lo sviluppo della patologia colpendola alla radice. Una terapia che dà anche il grande vantaggio di avere una durata prolungata con una posologia ridotta.

Il nuovo farmaco contro il colesterolo cattivo

Innanzitutto va fatta una premessa per capire bene su cosa va a lavorare il primo farmaco anti colesterolo Ldl. Il colesterolo cattivo è una lipoproteina a bassa densità che può rivelarsi dannosa se presente nel sangue in elevate quantità.

In poche parole si tratta di accumuli di grasso che tendono a depositarsi se presenti in eccesso. Il colesterolo Ldl è responsabile della formazione di placche e causa di malattie cardiovascolari e aterosclerosi.

Se la lipoproteina si deposita altera inevitabilmente il normale flusso del sangue e questo è la causa principale delle patologie vascolari. Un passo avanti davvero importante se si pensa che le malattie cardiovascolari provocano 220.000 morti l’anno in Italia.

Il nuovo farmaco riesce a diminuire in maniera efficace i livelli di colesterolo Ldl nel sangue. L’azione innescata è in parole povere una pulizia che perdura nel tempo e riduce il rischio di numerose complicanze successive.

È efficiente nei casi di ipercolesterolemia e ridurrà in maniera consistente il numero di infarti e ictus.

Come agisce la nuova terapia

Il farmaco anti colesterolo Ldl agisce attraverso una classe di molecole di Rna che riescono ad aumentare gli ‘spazzini’ che puliscono il sangue. Questa molecola va a svolgere un ruolo innovativo e completo e non va a lavorare sul problema insorto. La pubblicazione in Gazzetta del farmaco anti colesterolo Ldl è stata annunciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Un’innovazione che i medici definiscono rivoluzionaria. La posologia del farmaco Inclisinar contro il colesterolo ‘cattivo’ è qualcosa di mai visto prima dato che necessita soltanto di due somministrazioni all’anno cambiando radicalmente la terapia giornaliera in uso fino a questo momento.

L’azione delle molecole di Rna è prolungata e non necessita di somministrazioni continue. Furio Colivicchi, Presidente dell’associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ha affermato in merito: “Permette di assicurare quell’aderenza alla prescrizione che, per chi assume molte terapie e per tanti anni, è molto difficile da mantenere”.

Altro punto fondamentale e non trascurabile è che il farmaco è rimborsabile e già disponibile nel nostro paese. I pazienti quindi potranno usufruire del farmaco che abbassa il colesterolo Ldl previa prescrizione medica in modo agevole. Avendo la sicurezza di una copertura che andrà a snellire in modo significativo la procedura medica che va a toccare una fascia consistente della popolazione.