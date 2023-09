Raddoppiate le multe per chi parcheggia – senza averne diritto – nei posti riservati ai disabili. Sanzioni più severe anche per chi supera i limiti di velocità nei centri abitati.

Il pacchetto di misure, fortemente volute dal vicepremier Matteo Salvini, è passato al vaglio della Conferenza unificata, che ha proposto anche alcune modifiche.

Approvato il nuovo Codice della strada

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge riguardante il codice della strada. Il testo, dal titolo “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada”, è passato prima in Conferenza unificata, per poi tornare in Consiglio dei ministri. A questo punto inizia l’iter parlamentare che potrebbe portare il disegno a tramutarsi in legge già nei prossimi mesi.

Nuove strette e maxi multe: queste le principali novità del ddl. Patente sospesa e multa fino a 1.697 euro, con sospensione della patente di guida, per chi viene fermato con il cellulare alla guida. In caso di recidiva nei due anni, la multa può arrivare a 2.588 euro, oltre alla decurtazione dei punti dalla patente: 8 alla prima violazione, 2 in più nel caso di recidiva.

Previste norme più severe anche per chi risulta positivo all’alcol test e si rende responsabili di reati, quali l’omissione di soccorso dopo un incidente stradale. In caso di recidiva, la revoca della patente diventa permanente.