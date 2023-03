Applicalo sul viso ogni notte, aumenta il collagene e riduce le rughe

Si possono contrastare le rughe sul viso in modo naturale? Sì, grazie a degli ingredienti reperibili nelle nostre cucine.

Le rughe per molti rappresentano una vera preoccupazione ed ossessione.

Rughe sul viso: perché appaiono

Le rughe sono un aspetto naturale dell’invecchiamento, ma possono essere un motivo di preoccupazione per molte persone. Esse si formano quando la pelle diventa meno elastica e meno resistente alla pressione, causando pieghe e solchi sulla superficie della pelle.

Ci sono diverse cause, tra cui l’invecchiamento, l’esposizione al sole, lo stress, il fumo, la disidratazione e la genetica. A volte, le rughe possono anche essere causate da alcune malattie o da alcuni farmaci.

La maggior parte delle rughe si sviluppa sul viso, il collo, le mani e il dorso. Alcune delle rughe più comuni includono le rughe frontali, le zampe di gallina, le rughe nasolabiali e le rughe del collo.

Vediamo come contrastarle, creando un siero naturale a casa propria, da applicare ogni sera. La differenza sarà visibile già dopo qualche giorno.

L’ingrediente naturale per contrastarle

Piuttosto che spendere centinaia di euro per trattamenti o creme che, spesso, non mantengono le loro promesse, esiste un ingrediente naturale, reperibile nelle nostre cucine, che può aiutare a contrastare le rughe d’espressione.

L’ingrediente da prendere è il miele che è in grado di ammorbidire e rivitalizzare la pelle. Oltre a contenere vitamine e minerali, il miele è ricco di antiossidanti che proteggono la pelle dai danni dei radicali liberi e di attività enzimatica. Il miele, inoltre, può idratare la pelle e ridurre la comparsa di rughe.

Per tutte queste proprietà, il miele può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle per prevenirne la comparsa. Vediamo come fare.

Ti occorrerà un cucchiaino di miele, un cucchiaino di gel di aloe vera. I due ingredienti portentosi per far aumentare il collagene della pelle, vanno mescolati insieme in una ciotolina. Al composto ben amalgamato, aggiungerai un cucchiaio di glicerina per il viso. Inoltre, aggiungendo un cucchiaio di olio di cocco aumenterai gli antiossidanti positivi, ritardando il processo di invecchiamento.

Dopo aver amalgamato bene tutti gli ingredienti di cui sopra, ti servirà un flacone vuoto di una crema che hai terminato in precedenza. Al suo interno, porrai il composto. Il recipiente andrà conservato a temperatura ambiente, proprio come gli altri sieri di cui disponi.

Il siero ottenuto, andrà applicato ogni sera, prima di andare a letto, da solo o combinato con altre creme o sieri. Non appena lo applichi, la pelle potrà sembrare appiccicaticcia. Dovrai dare, infatti, il tempo necessario al siero di assorbirsi.

A questo punto, la viscosità diminuirà. Dopo qualche giorno dall’applicazione, la pelle apparirà più radiosa e tesa. Una volta provato, siamo sicuri che non lo lascerai più.