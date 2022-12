Appendi una busta con acqua e monete all’entrata, perché lo stanno facendo in molti

By

Tutti quanti stanno mettendo una busta con dentro dell’acqua e delle monete all’entrata della porta e vicino le finestre per un motivo ben preciso.



Nel corso degli anni, molti segreti e rimedi casalinghi tramandati di generazione in generazione sono stati messi a disposizione di tutti quanti e ancora oggi sono tra quelli più efficaci.

Per trovare una soluzione efficace che non vede l’utilizzo di prodotti chimici in commercio basta digitare sul web il problema da voler risolvere e subito ci troviamo le soluzioni con prodotti e ingredienti naturali.

Acqua e monete: il metodo infallibile

Questo è per via delle sperimentazioni che in passato tutte le casalinghe avevano sperimentato mettendo anche alla prova capacità chimiche dei vari composti che si vanno ad effettuare.

Ultimamente, però, sul web, sta spopolando un video proveniente dai Paesi Iberici dove si consiglia l’utilizzo di un sacchetto di plastica pieno di acqua al cui interno vanno inserite delle monete.

Questo sacchetto, va messo una volta formato, vicino le porte o le finestre per far si che si evitino spiacevole sorprese specie nella bella stagione o quando dobbiamo far arieggiare le nostre stanze.

Per procedere con l’esperimento bisogna avere con se un sacchetto di plastica e riempirlo per circa la metà di acqua del rubinetto stando attenti che questo non presenti dei fori, altrimenti non si può proseguire.

Una volta riempito d’acqua, al suo interno mettere delle monete, circa 5 o 6 e lasciare che queste vadano ad adagiarsi sul fondo del sacchetto per poi chiudere il tutto in modo da non farle fuoriuscire.

Solitamente è consigliabile chiudere il sacchetto con una molla elastica in gomma in modo da tenerla ben salda e facendo un doppio giro potremmo anche avere un apporto per poter appendere il tutto.

A cosa serve il sacchetto

Questo composto va messo vicino le finestre o le porte, oppure in cucina vicino ai pomelli delle credenze per far si che non accade quello che spesso succede quando abbiamo aperto le finestre.

Ossia, la presenza di insetti. Infatti, grazie a questo metodo, le mosche e tutti gli altri insetti ci penseranno due volte prima di far visita in casa nostra e di sostare, per un motivo ben preciso.

Il sacchetto trasparente con l’acqua e con la presenza delle monete, farà riflettere la luce che darà fastidio agli insetti e che quindi non riusciranno a sostenere la lucentezza che il sacchetto riflette.

Inoltre, sembra che grazie ai loro sensori, questi insetti riescano a percepire l’odore che fuoriesce dalle monete bagnate che tanto detestano e quindi sin dalla soglie eviteranno di entrarci.

Questo sembra essere molto utile e inoltre, dato che molte monete sono composte di rame e di alluminio lo stesso risultato si può avere se invece delle monete mettiamo all’interno delle palline di carta stagnola.

Anche in questo caso, l’odore emanato e la luce riflessa tenderà ad allontanare gli insetti all’interno delle nostre case e può essere utile d’estate quando le zanzare sembrano non darci tregua.

Bisogna però stare attenti a dove si posiziona il sacchetto e metterlo in un posto dove non da fastidio al passaggio e dove si eviti che possa rompersi e poi creare caos sul pavimento o su altre superfici.