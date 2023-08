Appende un cartello fuori casa per scoraggiare i ladri, ciò che scrive è esilarante

I ladri d’appartamento rappresentano una triste realtà. Vediamo come ha cercato di scoraggiarli un uomo con un cartello.

Ormai le persone oneste, sempre più spesso vittime dei ladri, cercano di scoraggiarli in ogni modo, anche originale.

Un modo originale di scoraggiare i ladri

Scoraggiare i ladri d’appartamento può rivelarsi un’impresa davvero ardua poiché possono costituire una una minaccia sempre presente per la sicurezza delle nostre vite. I ladri accedono alle nostre case al fine di rubare i nostri oggetti di valore causando un notevole disagio emotivo.

Molti cercano di imparare a comprendere i loro metodi al fine di adottare precauzioni adeguate per difendere la propria proprietà. Infatti, i ladri possono adottare diversi metodi per entrare in casa. Ad esempio, essi possono forzare porte e finestre, cercando di entrare in casa quando non c’è nessuno. Altri ladri entrano in casa con l’inganno, fingendosi operai, tecnici o addirittura vicini di casa. C’è da dire che i ladri possono anche arrivare ad osservare con attenzione le abitudini di chi vive in casa al fine di trovare il momento migliore per entrare.

Il problema dilagante dei ladri non ha confine, ne Nord ne Sud essendo più o meno uguale in tutta Italia. Curioso è stato il modo di cercare di scoraggiare i ladri ad entrare nel proprio quartiere, da parte di un uomo italiano. Si è servito, infatti, di un cartello. Vediamo cosa ci ha scritto su.

Cosa c’era scritto sul cartello

Il cartello anti-ladri, così è stato ribattezzato sui social, è diventato virale dopo essere stato postato sulla pagina Instagram cartelli e dintorni. Certo, sarebbe stato più efficace se l’uomo avesse installato un valido sistema di videosorveglianza eppure, cercare di dissuadere i ladri con ironia niente non è.

Probabilmente, dopo averle tentate tutte per scoraggiare i ladri, l’uomo si è coalizzato con gli altri abitanti del suo quartiere per scrivere un cartello che poi, dai commenti sui social, è stato considerato quasi esilarante.

Il tono con cui gli abitanti del quartiere hanno impostato il cartello era minaccioso ma, in realtà è risultato abbastanza esilarante. Ma cosa c’era scritto sul cartello da farlo diventare virale?

“Ladri, la Polizia sa chi siete. La zona è vigilata costantemente. Gli abitanti sono tutti allertati e vi tengono d’occhio”.

Diciamo che l’intimidazione non sempre è una buona idea. In questo caso, però, il cartello è servito come rassicurazione per gli abitanti della zona. Che sia vero oppure no, sapere che il proprio quartiere è sorvegliato costantemente, per lo meno dagli stessi vicini, può essere una rassicurazione.

Chissà se in quel quartiere i furti saranno diminuiti. Probabilmente, non lo scopriremo mai. Intanto, non c’è da escludere che qualcuno potrebbe scegliere di adottare un’idea simile per difendere le persone che ama dai malviventi.