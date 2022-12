Anziana abbandonata dai parenti vive tra topi e rifiuti: le immagini da brividi

Arriva da Napoli l’ennesima storia di solitudine, che ha come protagonista un’anziana donna, costretta a vivere in un tugurio in cui sporcizia e animali la fanno da padroni.

A denunciare la vicenda è stato il giornalista Pino Grazioli e la situazione dell’anziana è stata presa in carico dal deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, ha assicurato un intervento immediato perché l’anziana possa essere trasferita in una struttura adeguata a ospitarla. La donna sarebbe affetta non solo da problemi fisici, ma anche mentali e sembra che diverse volte i vicini l’abbiano soccorsa per via di alcune cadute in casa.

Anziana abbandonata tra topi e rifiuti

Una storia di solitudine quella che arriva da Cavalleggeri d’Aosta, Napoli. Un’anziana donna di 78 anni – di cui i parenti sarebbero disinteressati da ormai diverso tempo – sarebbe stata costretta a vivere tra topi e rifiuti in un appartamento fatiscente nel quartiere Fuorigrotta del capoluogo campano.

La segnalazione è arrivata dal giornalista Pino Grazioli ed è stata immediatamente accolta dal deputato regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha assicurato un intervento immediato perché l’anziana possa essere trasferita in una struttura adeguata a ospitarla.

“Seguiremo la vicenda accertandoci che la signora venga sistemata in una struttura adeguata e che venga accudita. Purtroppo situazioni come queste non sono una novità, ne vengono scoperte in maniera continua. L’abbandono degli anziani è una questione che va affrontata e alla quale vanno trovate delle soluzioni anche a livello educativo perché la cosa essenziale che manca qui è il rispetto verso le persone”.

La donna sarebbe affetta non solo da problemi fisici, ma anche mentali e sembra che diverse volte i vicini l’abbiano soccorsa per via di alcune cadute in casa. I parenti della 78enne ormai da diverso tempo si sarebbero disinteressati a lei.