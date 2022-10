Antonino Spinalbese, Belen capitolo chiuso: nel frattempo bacia lei al GF Vip | VIDEO

Antonino Spinalbese, concorrente del Gf Vip ha baciato una donna molto famosa all’interno della casa, altro che la bella Belen.



La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto parlare per via delle situazioni che si creano all’interno della casa e per via dei loro protagonisti che spesso compiono azioni molto particolari e chiacchierate.

Uno dei protagonisti di quest’anno è Antonino Spinalbese, l’hair stylist che è diventato famoso a seguito della sua relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez durata due anni.

Antonino Spinalbese e il bacio al Gf Vip

Durante il loro fidanzamento, avvenuto tra il 2020 e il 2022 i due hanno messo al mondo una bambina chiamata Luna Marì e dopo poco tempo dalla sua nascita la coppia ha deciso di separarsi.

Nonostante questo però, Antonino è un padre presente ed ama tantissimo sua figlia anche se al momento ha deciso di entrare nella casa del Gf Vip, sia per farsi conoscere meglio dal pubblico che per provare un’esperienza diversa.

Spinalbese, dopo la separazione dei suoi genitori si è ritrovato a diventare subito responsabile rispetto ad altri ragazzi della sua età dato che per alcuni anni ha dovuto accudire le sue due sorelline più piccole.

Solo successivamente, recatosi a Milano, ha cominciato a lavorare come parrucchiere facendo scuola nel rinomato salone di Aldo Coppola ed è grazie a questo lavoro che è riuscito ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Complice Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello e hair stylist, Antonino durante il compleanno della donna ha conosciuto Belen e tra i due è subito scattata una passione che ha dato vita alla loro relazione.

Adesso però, Belen è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, unico uomo che ha sposato mentre Antonino all’interno della casa sembrava aver avuto un feeling particolare con Ginevra Lamborghini, ma quest’ultima è stata squalificata dal gioco.

Sebbene secondo alcuni, il ragazzo si stia avvicinando a Sofia Giaele De Donà, anche se quest’ultima è sposata in una relazione aperta, ultimamente Spinalbese ha baciato un’altra vippona molta famosa.

Il bacio tra i due non è passato inosservato e sul web il video ha cominciato a fare il giro di tutti i social tra pareri positivi e pareri negativi visto la differenza d’età tra i due concorrenti che si sono scambiati l’effusione d’amore.

La vippona che ha ricevuto il bacio di Nino

La donna in questione è Pamela Prati che nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip si era legata a Marco Bellavia che ha deciso di abbandonare il gioco per via di alcuni problemi di salute.

La donna, successivamente ha dichiarato di aver intenzione di conoscere Bellavia fuori la casa del Gf Vip e di volerlo frequentare e assieme a Carolina Marconi la showgirl ha realizzato una torta con il suo nome sopra.

Bellavia ha ripostato nelle sue storie Instagram la foto della torta con un cuore e i fan si sono commossi sperando che tra i due possa davvero nascere una bellissima storia d’amore che farebbe bene ad entrambi.

Però, Pamela ha deciso di baciare un uomo molto più giovane e Antonino le ha dato un bacio molto passionale a tal punto che la donna ha confessato che ha avuto molta fortuna ad averla baciata.

Ma il bacio è stato solo frutto di un gioco. I vip infatti stavano cimentandosi nel gioco della bottiglia e Antonino ha deciso di dare un bacio a chiunque gli fosse capitato e la sorte ha deciso che sarebbe stata proprio la Prati la donna a ricevere un suo bacio.

“Che c**o che c’hai Pamela”

le ha urlato contro Patrizia Rossetti divertita e la showgirl ha ribattuto dicendo che non è lei ad aver avuto “fortuna” ma semmai lui a dover baciare una donna come lei.