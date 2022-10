Antonella Fiordelisi, avevate capito con chi stava? Lei 24 e lui 60 anni | FOTO

Antonella Fiordelisi era legata ad un famoso conduttore televisivo nonostante l’enorme differenza di età. Ecco di chi si tratta.

Una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è senza alcun dubbio Antonella Fiordelisi che più di una volta è stata designata come preferita del pubblico.

La ragazza ha conquistato i telespettatori dopo il caso di Marco Bellavia. Infatti è stata una delle poche ad aver preso a cuore la questione e ad essere stata vicino al vippone che ha deciso di abbandonare la casa.

Antonella Fiordelisi: ecco il conduttore con il quale ha avuto un flirt

Dopo la sua decisione, Antonella ha mostrato un forte accanimento nei confronti dei concorrenti che l’avevano preso di mira e ha cercato in tutti i modi di eliminare Gegia, che è stata poi successivamente eliminata dal pubblico.

Nell’ultimo periodo però, i favori positivi di Antonella si sono affievoliti per via del suo atteggiamento nei confronti di Edoardo Donnamaria, con il quale ha avuto un flirt e si è scambiata un bacio.

La donna, per farlo ingelosire, si è avvicinata ad Antonino Spinalbese a cui ha fatto un massaggio toccandogli anche i glutei e dichiarando che l’hair stylist ha un bellissimo fondoschiena.

Questo ha mandato su tutte le furie Edoardo in quanto è il diretto rivale di Antonino e tra i due non scorre buon sangue anche per via di altre questioni interne al reality condotto da Alfonso Signorini.

La Fiordelisi, è una schermitrice professionista e influencer e nel corso della sua vita ha avuto molte storie d’amore con dei personaggi dello spettacoli molto famosi e conosciuti da tutti quanti.

Tra i suoi ex fidanzati ci sono Francesco Chiofalo, protagonista di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione Show che adesso è felicemente legato a Drusilla Gucci, e successivamente è stata legata a Carlos Maria Corona, figlio di Nina Moric e di Fabrizio Corona.

Inoltre, la bella influencer sembra aver avuto anche un flirt con il calciatore Gonzalo Higuain e sul settimanale Chi, diretto proprio dal conduttore del reality, sono apparse alcune foto della Fiordelisi in compagnia di un noto presentatore e giornalista televisivo.

Queste foto hanno fatto scalpore per via della differenza d’età. Infatti la vippona ha solo 24 anni mentre il conduttore in questione ne ha ben 60 e quindi tra i due c’è una differenza di età di ben 36 anni.

Le foto del settimanale Chi

Le foto in questione risalgono a questa estate, e come si può notare, la schermitrice è in compagnia di Massimo Giletti. L’uomo è reduce dalla separazione dalla sua compagna storica Angela Tuccia.

Pare infatti, che dopo la storia con lei, Massimo e Antonella si siano frequentati per un periodo estivo fino a quando la ragazza ha dovuto rimanere in quarantena per via della sua partecipazione al Gf Vip.

Come si può leggere tra le pagine del settimanale, tra i due non c’è niente di serio in quanto Massimo Giletti sembra essere un uomo che fatica ad amare ma che sa voler bene alla persona che si trova difronte.

Tra i due quindi sembra ci sia stata una fugace scappatella estiva e le foto risalgono ad un loro incontro dove Giletti aveva accompagnato la Fiordelisi in una gioielleria per poi andare in un locale dove sono stati paparazzati.

In seguito, i due sono stati visti sparire all’interno di un portone facendo perdere le loro tracce. Vedremo se nel corso delle prossime puntate del reality, Alfonso Signorini o una delle opinioniste del Gf Vip, tirerà fuori questo argomento e se la verità sul rapporto tra Antonella e Massimo verrà a galla.

Quello che è certo è che dopo la pubblicazione della foto, il pubblico è rimasto molto scioccato per via della grande differenza d’età tra le due parti.