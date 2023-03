Antonella Clerici, avete mai visto dove vive? Sembra un castello fiabesco | FOTO

Ecco dove vive l’amatissima Antonella Clerici, la sua casa sembra davvero un castello fiabesco di grande valore.

Vi sveliamo dove risiede l’amatissima conduttrice tv di Rai, Antonella Clerici. Si tratta di una residenza da sogno, che nessuno si aspettava fosse così bella. Ci si è trasferita da poco per sfuggire alla frenesia della vita di città. Ha fatto la scelta giusta?

Antonella Clerici, dove vive? È sicuramente una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Grazie al suo grande entusiasmo e alla sua simpatia è riuscita a conquistare milioni di telespettatori con trasmissioni di vario tipo.

Da La Prova del Cuoco fino al Festival della canzone italiana di Sanremo, la Clerici ha sempre dato prova di grande professionalità. E’ proprio per questo che continuiamo a vederla in tv.

La conduttrice ha iniziato da giovane con i programmi trasmessi in Rai ed è arrivata oggi all’apice del successo. Poco tempo fa, sembrava voler abbandonare la tv, specialmente quando è stata sostituita a La Prova del Cuoco. Adesso, però, nessuno la ferma.

Antonella Clerici ha anche una sua vita privata e a quella ci tiene parecchio. Non tutti sanno che la conduttrice vive in una casa da sogno, piena di vetrate e immersa nella natura. E’ lì che si gode il suo tempo libero assieme al compagno e alla figlia, avuta dal suo ex marito.

Ecco che di seguito vi mostriamo alcuni degli scatti inediti, condivisi dall’amatissima presentatrice sul suo profilo ufficiale su Instagram, che sono stati commentati da centinaia di fan, sorpresi dalla bellezza della sua residenza.

Antonella Clerici ha deciso di fuggire dai ritmi frenetici della città, per trasferirsi in una meravigliosa residenza nel cuore del Piemonte.

La villa in cui vive la conduttrice è provvista di qualsiasi tipo di confort. E’ lì che lei ama leggere, riposare e fare qualche escursione nel tempo libero, visto che la villa è circondata da un immenso bosco delle favole.

Di recente, infatti, Antonella Clerici aveva parlato proprio della sua scelta di trasferirsi dalla città alla campagna, dichiarando che il trasferimento le aveva insegnato a rispettare i ritmi della natura, che non conoscono la fretta della città.

La casa è da sogno e fa da invidia a tutti. Negli scatti in questione è possibile vedere un patio in legno con piante e vetri, che si affaccia direttamente sul bosco. All’interno, la Clerici ha messo un divano in pelle dov’è solita sdraiarsi per leggere.

Si tratta sicuramente di una casa di grande valore, che costerà un occhio della testa. Naturalmente, i personaggi dello spettacolo possono permettersi residenze da sogno e trascorrere il poco tempo libero che hanno nel migliore dei modi.

Sarà questo il luogo in cui la Clerici deciderà di godersi la pensione? Non si sa, magari cambierà idea e tornerà in città. Per il momento, però, la conduttrice sembra sicura della sua decisione ed effettivamente come darle torto.