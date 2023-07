Anticipo pensioni agosto 2023, cedolini importanti già arrivati: verifica i rimborsi

Anticipo pensioni agosto 2023: sin dal 20 luglio si potrà verificare se le pensioni di agosto saranno maxi, come ha già preannunciato INPS.

I nuovi importi delle pensioni, che qualcuno definisce maxi, saranno comprensivi di alcuni rimborsi e altre voci.

Anticipo pensioni agosto 2023: tutti i dettagli

INPS sta iniziando ad aggiornare il dettaglio pensionistico alla mensilità di agosto 2023. Si potranno già verificare i nuovi importi che qualcuno definisce maxi. Un aggettivo che arriva in virtù del fatto che l’assegno delle pensioni sarà comprensivo di diversi rimborsi.

Arretrati 14 esima, arretrati perequazioni extra (per chi percepisce il minimo), rimborsi conguagli 730. Il pagamento delle pensioni inizierà a partire dal 1 di agosto, sia in banca che in posta.

Vediamo passo passo come fare il proprio controllo della pensione e se saranno inclusi nell’assegno gli aumenti preannunciati per agosto. Si possono, infatti, verificare in anticipo gli importi del cedolino (attorno al 20 luglio), bisogna accedere nel sito dell’INPS, cliccare su fascicolo previdenziale del cedolino, poi su approfondisci, utilizza lo strumento, prestazioni, pensioni, lista pensioni e il dettaglio 8/2023. Nella schermata di dettaglio, in basso a destra, ci sarà indicato il totale che sarà inserito nel cedolino.

Il maxi assegno

Quali novità si troveranno nelle pensioni di agosto? In realtà, saranno diverse perché ad agosto ci saranno i rimborsi/conguagli eventuali del 730. Arriveranno arretrati di 14esima per i pensionati previdenziali a basso reddito, over 64 ma sono attesi anche gli arretrati per le rivalutazioni extra per i pensionati al minimo che a luglio sono rimasti a secco, pur essendo in possesso dei requisiti.

Ecco perché, controllare la propria area personale è importante per poter, eventualmente, fare segnalazione all’INPS se non si dovesse ricevere, nemmeno ad agosto, i trattamenti di cui si ha diritto.

Molte novità riguarderanno anche chi percepisce una pensione minima che, allo stato attuale, hanno visto un aumento di 600 euro al mese per chi supera ai 75 anni d’età. Inoltre, è stato applicato un’adeguamento degli assegni fino a 2.100 euro lordi al mese, il che comporterà un aumento di oltre 150 euro lordi al mese.

C’è da dire che nel 2024, sono già in cantiere delle riforme riguardanti la rivalutazione delle pensioni. Ciò comporterà il cambiamento dei tassi e delle fasce di reddito a cui i pensionati dovranno adeguarsi.

È importante sottolineare che questo rilevante aumento delle pensioni è stato applicato secondo le regole di rivalutazione previste per il 2023. Tuttavia, a causa di alcuni ritardi nell’elaborazione e nell’erogazione delle pensioni, non tutti i pensionati hanno ricevuto il loro incremento nell’ultimo cedolino di luglio.

Per coloro che non hanno ancora beneficiato di questo aumento, l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha assicurato che la somma dovuta sarà inclusa nel cedolino del mese successivo, ovvero agosto. Questo significa che i pensionati che non hanno ancora ricevuto il maxi aumento vedranno finalmente la quota dovuta aggiunta alla loro pensione nel corso del prossimo mese.